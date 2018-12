Taksisti su joj jedina obitelj, zahvaljujući njima lakše proživljava borbu s karcinomom dojke

Umirovljena programerka Blanka Mežnarić jedna je od pacijentica koje se bore s rakom. Zahvaljujući udruzi Nisi sama osiguran im je besplatan prijevoz na kemoterapiju. Ovih blagdana donacije skupljaju i prodajući dizajnerske majice i narukvice. Poklonite ih nekome i razveselite dvije osobe ovoga Božića. Ali najprije poslušajte njihovu priču...

Umirovljena programerka Blanka Mežnarić bori se s karcinomom dojke već trinaest mjeseci, otkad joj je dijagnosticiran tijekom redovne godišnje mamografije. Svake godine do te kobne, kad je bolest nastupila, redovito se pregledavala i pazila na vlastito zdravlje. Skoro sve žene iz majčine familije bolovale su od ove bolesti pa je znala da spada u rizičnu skupinu i toga se pribojavala. U 66. godini života, nažalost, postala je dijelom te statistike.

U borbi s bolešću ljudi su, kažu, sami, no podrška obitelji i prijatelja dodatna im je snaga na putu do ozdravljenja. Gospođa Blanka, nažalost, zaista je sama - nema djecu ni unuke koji bi joj malo olakšali svakodnevne bitke. Njezina obitelj danas su članovi udruge Nismo same, a najveća sreća i oslonac su im zagrebački taksisti.

Naime, s početkom kampanje 'Nisi sama – ideš s nama' nekoliko vozača Radio Taxi Zagreba prihvatilo je biti obitelj, utjeha i pratnja ženama oboljelim od raka. Svakoga dana voze ih na kemoterapiju te pažljivo i brižno vraćaju doma. Nerijetko im brišu suze, vraćaju osmijeh na lice ili samo šute i slušaju…

Anel Pašalić jedan je od njih. Prije četiri godine ispratio je majku koja je preminula od raka dojke, zbog čega se bez razmišljanja uključio u akciju.

'Jednom sam vozio djevojku od 26 godina. Ušla je u vozilo taj tren kad je čula dijagnozu. Neutješno je plakala, a ja sam šutio. Nisam znao što bih joj rekao... ne bih znao ni danas. Djevojka je preminula, nakon čega je i moja volja da nastavim pomagati još ojačala. Ne razgovaram s njima o bolesti, trudim se biti njihova snaga i zabavljač. Onaj koji im vraća osmijeh na lice', objašnjava. U jednogodišnjoj akciji nekoliko puta vozio je i gospođu Blanku, protagonisticu naše priče.