Ponedjeljak vam donosi darove VBZ-a, Francka, Jyska, Becutana, Pickboxa, Vježbaonice i ClueGo Escape Rooma Zagreb

Uključite se u tportalovu blagdansku čaroliju i razveslite vaše bližnje originalnim darovima

VBZ vam daruje knjige MALA PSIHOLOŠKA KUHARICA s receptima za osnaživanje duha i tijela - Mirjana Krizmanić, Umijeće jednostavnog življenja - Shunmyo Masuno i . MALA PSIHOLOŠKA KUHARICA s receptima za osnaživanje duha i tijela - Mirjana Krizmanić. Ilustrirala Tatjana Krizmanić Meyerowitz. U Maloj psihološkoj kuharici sakupljen je dio kuharskih znanja brojnih hrvatskih psihologa i psihologinja iz svih krajeva naše zemlje. Ovi jednostavni i razumljivo napisani recepti omogućuju manje-više jednostavnu pripremu svih opisanih jela. Tijelu se u ovoj knjizi ugađa opisima dobrih jela koje svatko od nas može i financijski i svojim znanjem i trudom pripremiti, a duh se može ojačati ili malo poduprijeti popratnim savjetima ili prijedlozima za rješavanje nekih životnih problema. Taj savjetodavni dodatak čitateljima nudi male psihološke preporuke za različite, uglavnom bezazlene životne situacije. Ti psihološki savjeti mogu popraviti raspoloženje i ublažiti dnevne tjeskobe onih koji se koriste tim receptima, a tekstovi ugrađeni u recepte govore o načinima širenja recepata u nas te o izvorima i nastanku nekih jela ili osobi koja ih je redovno koristila ili čak izmislila. U kuharicu su uključena i 'psihološka čavrljanja', u kojima su za one znatiželjnije čitateljice i čitatelje objašnjeni neki pojmovi vezani uz hranu i prehranu. Mala psihološka kuharica bogato je ilustrirana sjajnim autorskim akvarelima slikarice Tatjane Krizmanić Meyerowitz.

Umijeće jednostavnog življenja - Shunmyo Masuno. Poznati zen-budistički redovnik Shunmyo Masuno u ovoj knjizi oslanja se na stoljeća drevne japanske mudrosti i u 100 jasnih i praktičnih metoda za svaki dan pokazuje nam kako na jednostavan način primijeniti samu bit zena: uredno složite cipele kad ih izujete, to će unijeti red u vaše misli; sklopite ruke u gassho položaj i ublažit ćete svoj bijes ili razdražljivost; ako pokušate urediti svoj mali vrt, čak i na prozorskoj dasci, stvorit ćete mjesto na koje vaše misli mogu pobjeći; naučite duboko izdahnuti iz trbuha i to će vam otkloniti negativne emocije; vježbajte pet minuta zazen tijekom pauze za ručak i osjećat ćete se osvježeno. Uz ovu knjigu naučit ćemo i pronaći vrijeme kad ne mislimo ništa jer to je prvi korak da naučimo živjeti u sadašnjem trenutku i spoznamo svoje čisto i iskreno 'ja'. Dovoljni su mali pomaci u navikama i perspektivi da se osjećamo ispunjeno i smireno jer sreću nećemo pronaći tražeći izvanredna iskustva, već unoseći male promjene u svoj život. SHUNMYO MASUNO poglavar je četiristo i pedeset godina starog zen-budističkog hrama u Japanu, nagrađivani dizajner zen-vrtova za klijente širom svijeta i profesor pejzažnog dizajna na jednom od vodećih japanskih fakulteta primijenjenih umjetnosti. Predaje na različitim fakultetima, od Fakulteta dizajna na Harvardu do sveučilišta Cornell i Brown.

Kako razmišljaju psi - Stanley Coren. Pitate se umiju li psi brojati? Jesu li skloni umjetnosti? Može li pas naučiti obaviti nešto samo promatrajući kako to čini drugi pas ili čak čovjek? Sanjaju li psi? Kakva je priroda pseće osobnosti? Mogu li psi predosjetiti potrese ili otkriti tumore? Koja su pseća ponašanja čvrsto definirana, a koja možete mijenjati? Kažu da su psi oličenje svih ljudskih osobina, ali bez poroka. Henry James napisao je da je njegov pas razborit i pristojan, a Platon da pas ima dušu filozofa. Tijekom godina druženja s ljudima psi su nas podučili mnogočemu: odanosti i hrabrosti te promišljenosti. Pa ipak, unatoč tisućljetnim dokazima o promišljenosti pasa, malo je sustavnih istraživanja o tome što se uistinu odvija u psećoj glavi; štoviše, neki se čak pitaju mogu li psi razmišljati! Dr. Stanley Coren, ugledni psiholog i svjetski stručnjak za ponašanje i obuku pasa, u ovoj nas knjizi upoznaje s vodećim spoznajama o psima. Predočava nam fascinantnu sliku načina na koji psi interpretiraju svoj svijet i svoje vlasnike, kako rješavaju probleme te kako uče i usvajaju nove informacije. Omogućuje nam da svijet gledamo psećim očima, osluškujemo psećim ušima pa čak i da ga osjetimo psećim nosom. Pomaže nam da razumijemo šašava izmotavanja i iracionalna ponašanja pasa, ali i da spoznamo visine psećeg intelekta te osvijestimo dubine našeg nerazumijevanja onoga što se odvija u psećem umu. Uz mnoštvo korisnih informacija i čvrstih znanstvenih dokaza, ovaj razigrani vodič donosi praktične savjete i mudrosti koji vlasnicima pasa pomažu da na najbolji način poduče svoje pse novim vještinama i shvate zašto kažnjavanje nije djelotvorno, kako pas uči voljeti ili plašiti se, kako štene odgojiti u 'savršenoga', emocionalno zdravoga, zainteresiranoga, sretnog i poslušnog psa…

Franck poklanja sretnim dobitnicima poklanja poklon paket sa širokom paletom Franck proizvoda. U poklon vrećici tako će se naći tri kutije novih funkcionalnih napitaka s kavom Energy Coffee, Protein Coffee i Smart Coffee. Radi se o novoj liniji napitaka s kavom s dodatkom funkcionalnih sastojaka proteina, vitamina i minerala za koje je dokazano da imaju zdravstvene prednosti. Za sve one koji žive ubrzanim tempom života, u poklon vrećici naći će se i tri kutije Franck Coffee&Go u tri okusa Original, Intense i Sensual, prave mljevene kave koja se brzo priprema prelijevanjem vodom, bez korištenja džezve, a koja će svim kavoljupcima pružiti puni osjećaj zadovoljstva ispijanja omiljenog napitka dok su u pokretu. U paketu također dolaze i noviteti iz linije Franck čajeva – novi okusi aronija te limunska trava-đumbir. Ove neodoljive kombinacije idealne su za sve trenutke opuštanja, a ugrijat će mnogobrojne čajoljupce u hladnim zimskim mjesecima.

JYSK poklanja svijećnjak GEFJON. Kako bi se vaš dom pretvorio u pravu oazu udobnosti u kojoj će nadolazeći blagdani zablistati posebnim sjajem i toplinom, pobrinuo se JYSK koji je pripremio jedinstvene proizvode iz svog bogatog asortimana. JYSK vam tako poklanja svijećnjak GEFJON neobičnog dizajna koji će naglasiti udobnost doma i ugođaj Božića učiniti još većim. Ne preostaje vam ništa drugo nego da se s cijelom obitelji udobno smjestite te uživate u pogledu na svojčarobni prozorski kutak.

U suradnji s Turkish Airlinesom i Turističkom zajednicom Sejšela tportal jednog od vas daruje petodnevnim putovanjem na Sejšele za dvoje. Netko od vas osvojit će u potpunosti organizirani put na Sejšele koji uključuje dvije avionske karte, prijevoz do hotela, smještaj za dvoje na bazi pet noćenja s doručkom u dva luksuzna hotela na dva otoka i privatne ture s vodičem koji će vas upoznati s ovom idiličnom otočnom državom koja iz godine u godinu privlači turiste iz cijelog svijeta. Nagradni natječaj ovog puta će se odvijati na Instagramu, a sve što trebate učiniti jest zapratiti našu Instagram stranicu @tportal.hr i na svom Instagram profilu objaviti fotografiju kojom ćete nam dočarati što planirate raditi i kako se planirate provoditi na Sejšelima. Primjerice, uslikajte sebe i osobu koju planirate povesti sa sobom na putovanje kako ispijate koktele na snijegom prekrivenoj terasi dok zamišljate kako se sunčate na nekoj od čuvenih sejšelskih plaža. Ili nam pošaljite fotografiju vašeg zadnjeg putovanja i dočarajte jedinstvenu atmosferu otkrivanja novih destinacija. Ne zaboravite u opisu objavljene fotografije ispisati heštegove: #volimputovati #seychellesislands #visitseychelles #widenyourworld #turkishairlines i #tportal te otključati vaš Instagram profil kako bi on bio vidljiv svima te kako bismo samim time vašu fotografiju mogli uzeti u obzir prilikom odabira pobjednika. Desetodnevni nagradni natječaj počinje 9. prosinca i traje sve do 19. prosinca, nakon čega sturčni stožer odabire najkreativniju fotografiju čiji vlasnik osvaja ovo vrijedno putovanje. Nagradni natječaj potražite OVDJE.

Becutan poklanja jedan poklon paket. Kad je riječ o njezi dječje kože, Becutan je sigurno jedan od brendova koji odmah pada na pamet obzirom da je već više od 40 godina prisutan na našem tržištu. U svom portfelju broji više od 50 kvalitetnih i raznolikih proizvoda potrebnih za njegu bebine i dječje kože koji će zadovoljiti i najzahtjevnije. To potvrđuje i činjenica da je Becutan od osnutka do danas prodao više od 250.000.000,000 proizvoda što itekako govori koliko korisnici vjeruju u Becutanovu kvalitetu i dosljednost. Zato vas Tportal i ove godine nagrađuje Becutan poklon paketima koji se koriste iz generacije u generaciju. Sretni dobitnik može osvojiti vrlo vrijedne i kvalitetne proizvode za njegu i zaštitu pelenskog područja među kojima su: Becutan šampon i pjenušava kupka za djecu s lavandim uljem, Becutan ulje za djecu s lavandom, Becutan dječja bademova krema, Becutan dječja krema za njegu i zaštitu kože i Becutan sensitive maramice. A za sve one koji ne budu sretne ruke, slične poklon pakete mogu osvojiti i na sutrašnjem (subota, 14.12.) tradicionalnom blagdanskom druženju pod nazivom Becutanova snježna čarolija. Za sve posjetitelje i mališane, Becutan je pripremio pet sati bogatog programa punih iznenađenja, ali uz puno smijeha, zabave i igre. Klinci i klinceze imat će priliku i klizati se na čarobnom zagrebačkom ledu u društvu Marijane Batinić i Luke Nižetića koji vas čekaju već u 10.30h. Ne propustite još jedan čarobni vikend Becutana u prosincu!

Ovih blagdana, pokloni uspomene - jer uspomene su poklon koji traje zauvijek! Escape room igre uživo prava su avantura, a osmišljene su da budu uzbudljivo iskustvo svima, bez obzira na spol, dob ili znanje. Zato vam ClueGo Escape Room Zagreb poklanja jednu avanturu po vašem izboru za 4 igrača. Escape room avanture namijenjene su svima koji se vole igrati, zabaviti i uživaju u adrenalinskoj avanturi u društvu obitelji ili prijatelja. Ukoliko želite provjeriti svoju snalažljivost, kreativnost i timski rad, escape room avanture su prava vrsta zabave. Ovaj zagrebački escape room ima dvije avanture čije su sobe prepune zagonetki koje treba riješiti, skrivenih tragova koje treba uočiti, dok vrijeme istječe sve brže i brže! Osim rezervacije igre, u ClueGo Escape Roomu možete kupiti prigodan escape room poklon bon, te darivati vama drage ljude. Poklon bon u pravoj drvenoj puzzle kutijici - mozgalici i prigodno zapakiran za blagdane, definitivno je poklon kojeg će svi dugo pamtiti i rado se sjećati!

Pickbox NOW poklanja vaučer za Pickbox NOW videopaket koji će uključivati sav sadržaj na 3 mjeseca. Upotpunite blagdansku atmosferu i iščekivanje Božića uz MAXtv To Go I Pickbox NOW! MAXtv To Go nudi zabavu za cijelu obitelj uz filmske, dječje, dokumentarne I glazbene kanale. Uživajte u hit serijama, ekskluzivnim premijerama i filmskim klasicima uz Pickbox NOW videopaket na pretplatu jer ovih blagdana donosimo mnoštvo božićnih filmova za cijelu obitelj! Uz uslugu Snimalica nema više propuštenog sadržaja - počnite odmah gledati sadržaj ispočetka ili snimite željeni TV sadržaj i naknadno ga pogledajte.