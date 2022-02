Zviždačica Cvrtila objavila još jednu snimku iz Kutine: 'Očekujem reakciju USKOK-a'

Zviždačica iz Kutine Adrijana Cvrtila gostovala je u Newsroomu N1 televizije gdje je objavila novu snimku u kojoj se od nje traži da provede postupak javne nabave za radove koji su već bili izvršeni. Također, otkrila je da su osnovali udrugu za zaštitu zviždača

Na pitanje što je najproblematičnije u novom zakonskom rješenju, rekla je za N1:

“Novi prijedlog Zakona o prijaviteljima nepravilnosti nedavno je bio na prvom čitanju. To je mrtvo slovo na papiru jer u praksi te odredbe ne rješavaju naše probleme. One nisu dale jasnu mogućnost da zviždači imaju izbor prijave nepravilnosti. Trebala bi se omogućiti sloboda izbora i na vanjsko prijavljivanje prema Pučkom pravobranitelju. Većinom su to kazneni postupci i zviždači često zarade tužbe za klevetu, ja ih imam devet. To je financijski neizdrživo.”

Cvrtila ističe da drugi zaposlenici najčešće zašute jer ih poslodavac pritišće egzistencijom, a na pitanje što bi bilo prihvatljivo, odgovara:

“Bitno je dati slobodu izbora da se može birati između unutarnjeg i vanjskog pijavljivanja jer unutarnje često nije prikladno.”

U Newsroomu je također objavljena nova snimka za koju je Cvrtila rekla:

“Radi se o situaciji prije više od godinu dana. Pročelnik za komunalni sustav Kutina tražio je da retroaktivno provedem postupak nabave za radove koji su bili izvršeni. To sam odbila, a on mi je to zamjerio. To traži i lažiranje dokumentacije, trebao je potvrditi onog koji je izabran. To očito nije prvi puta.”

“Radovi su izvršeni, postupak nabave sam odbila provesti, prije tri mjeseca račun izvođačima radova nije bio ispostavljen”, dodaje.