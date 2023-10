Žustra rasprava o smjeni Grlića Radmana; Pavliček podsjetio na intrigantan trenutak

Glasovati za smjenu šefa diplomacije značilo bi glasovati protiv prozapadne politike Hrvatske, zato odbacujemo ovakve političke napade, uzvratio je Davor Ivo Stier (HDZ) na oporbene 'napade' na Grlića Radmana.

Vas su izabrali da branite neobranjivo, žao mi da ste na to pristali, uzvratio mu je Marin Miletić iz Mosta koji je inicirao ministrovu smjenu. Nudimo gentelmanski prijedlog, neka Grlić Radman ostane ministar, mi ćemo zahtjev povući, a neka on neprijavljeni iznos uplati u fond za pomoć slavonskim seljacima stradalim od svinjske kuge, predložio je Nino Raspudić (Most).