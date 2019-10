Župani odbili ideju da županije saniraju dugove bolnica

U Ministarstvu zdravstva u srijedu je održan sastanak sa županima oko sudjelovanja županija u podmirenju duga općih bolnica prema veledrogerijama, no župani upozoravaju da nemaju prostora u proračunima za sanaciju zdravstvenog sustava na čije cijene i organizaciju ne mogu utjecati

Župani su jednoglasno ocijenili nerealnim i neprihvatljivim zahtjeve Ministarstva da županije sudjeluju u podmirenju bolničkih dugova koji se u ukupnom iznosu penju i do 2,5 milijardi kuna.

Resorni ministar Milan Kujundžić na sastanku je zatražio da se ispitaju mogućnosti županija u sanaciji bolničkih dugova. Spominjalo se sudjelovanje od 30 do 50 posto, no to je nemoguće. Znanstvena fantastika, izjavio je nakon sastanka ličko-senjski župan i bivši ministar zdravstva Darko Milinović.

S obzirom da se bliži kraj godine, Milinović misli da županije gotovo nikako ne mogu sudjelovati u restrukturiranju bolničkih dugova.

"Treba požar ugasiti do Nove godine i nakon toga vidjeti koliko koja bolnica košta i odrediti realne limite bolnica", sugerirao je Milinović.