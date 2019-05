Župan Komadina zbog migranata u Gorskom kotaru zatražio dodatne policijske snage

Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina upozorio je u ponedjeljak kako policija sve teže nadzire 'zeleni dio' državne granice na području Gorskog kotara, jer se s dolaskom proljeća povećao pritisak migranata koji ilegalno ulaze u Hrvatsku, a zbog čega je od MUP-a zatražio dodatne snage kao pomoć Policijskoj upravi primorsko-goranskoj

'Suočeni smo s ozbiljnim problemom i to ne od jučer. Naravno da se taj problem u međunarodnom smislu treba rješavati tamo gdje nastaje, tamo gdje nastaju migracije, no to je globalna priča i mi na to ne možemo utjecati. Ono na što možemo utjecati jest sigurnost naših granica, prije svega na granici s Bosnom i Hercegovinom', rekao je Komadina na konferenciji za novinare.