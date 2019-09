Zovu ga kućnim odvjetnikom HDZ-a: Tko je Krešimir Vilajtović, čija je karijera vezana uz moćnog suca, a 90-ih je bio u tajnoj službi

'Želim zahvaliti odvjetniku koji je svih ovih godina bio uz mene', kazao je jučer HDZ-ov Božidar Kalmeta nakon prvostupanjske oslobađajuće presude. A odvjetnik kojem je zahvalio je Krešimir Vilajtović, kojem Kalmeta nije jedini klijent vezan za afere HDZ-a. Zbog toga Vilajtoviću mediji tepaju kao odvjetniku od najvećeg povjerenja stranke, dok njegovi kolege s kojima smo razgovarali kažu da je vrlo stručan i ozbiljan te kako se njegov rad ne bi trebalo gledati kroz prizmu HDZ-a. Drugi nam pak neslužbeno ukazuju na to da je dobar odvjetnik, no kako je njegova karijera pupčanom vrpcom vezana za predsjednika Ustavnog suda Miroslava Šeparovića te da se treba vratiti u 90-e, kada je Vilajtović bio u vrhu obavještajne službe HIS-a

Nema izvlačenja na politički progon

Brani političare, no politika, tvrdi, ne može u njegovu odvjetničku butigu iako se političari, kada se nađu na optuženičkoj klupi, često vole žaliti da su žrtve političkog progona.

'Ne bavim se politikom i nisam političar. Svakoj stranci kažem, recimo od najsvježijeg slučaja Kalmeta, pa možemo do Rončevića - nemojmo uvlačiti politiku u sud, ne bavimo se politikom i ne idemo na to da je proces politički motiviran, nego ajmo motivirati činjenice i one dokaze koji su u našu korist. Maknimo to tko je, što je, da l' je, da l' nije. To mi je apsolutno nepotrebno opterećenje i u konačnici miče me s fokusa predmeta, a ja to ne želim. Odbacujem bilo kakvu priču o politici, već se bavim realnim poslom', pojašnjava svoj modus operandi.