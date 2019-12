Milanović se u Splitu dotaknuo 'platonskog ljubavnog zagrljaja predsjednice i višestrukog optuženika'

​Predsjednički kandidat SDP- a Zoran Milanović održao je u subotu u Lori u Splitu predizborni skup s kojeg je poručio da u Hrvatskoj počinje veliko spremanje​​.

​"Nije bitno koje je pismo. Bitno je da razumijemo​ i osjećamo da živimo u normalnom društvu. Ono što se naziva korupcija je zapravo obična krađa i lopovluk. Radi se o otimanju javnoga i to gledamo kao kulturu nenormalnog u Hrvatskoj već 30 godina. I nikako tome stati na kraj. Moj zadatak, cilj i misija je vratiti elementarno dostojanstvo i dignitet dužnosti predsjednika Republike što nije lak zadatak i više od toga ne mogu obećati. Ispunim li to - smatrat ću da sam uspio", poručio je Milanović.

Nazočne je pozdravio sa, kako je rekao starim hrvatskim pozdravom, zdravo i do pobjede i kazao da današnja slika Hrvatske za njega nije normalna, te nije normalna kojim god to pismom pisalo latinskim pismom kojeg koristimo svi ili nekim drugim, odnosno bizantskim inačicama​. ​

​Rekao je kako je problem Hrvatske lopovluk i "jedna stranka koja je od bivše partije uzela ono najgore" i nastavio kako će možda ljudima ići na živce, ali, neće ih sramotiti.

Ponovio je kako su ratovi gotovi, da smo u njima pobijedili, ali da moramo naprijed jer nema čekanja. Naciju ne vidi kao skupinu koja, rekao je, kao jučer urla na dubrovačkom Stradunu, diže ruku i mjeri kukuruz, nego naciju koja je kompetitivna zajednica, koju osim smisla i zajedničkog puta veže poslovni interes koji se izražava nulama, brojkama i zarezima da budemo bogatiji i neovisniji i da stječemo više.

Drži da je najbolja demografska mjera koja će spriječiti odljev ljudi iz Hrvatske poštenje i pošten te transparentan odnos vlasti jer ljude iz Hrvatske tjera lopovluk i nepoštenje.

"Ovaj zadnji spontani štrajk učitelja i profesora je bio križarski, duhovni rat, ne pljačkaški. Za poštovanje. Ljudi su vidjeli da su na kraju hranidbenog lanca. Pobunili su se pristojno, civilizirano, duhovito, zafrkantski. Bilo je to zabavno gledati. Usporedite to s prosvjedima koje smo imali u šatoru prije pet godina čiji je jedini motiv bio nasilno rušenje vlasti, ali ni za to nisu imali snage ti lažni predstavnici veterana nego su sitno i po malo bunarili demokratski izabranu vlast", kazao je Milanović.