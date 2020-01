Znate li koliko su Amerikanci dosad potrošili na svoje ratove?

Američka internetska stranica How Much nedavno je objavila cijene svih ratova koje su Sjedinjene Države vodile tijekom svoje povijesti, počevši od Američke revolucije do aktualnog rata u Afganistanu

Prema istraživanjima stranice koja je pomoću detaljnih vodiča i alata izračunala i vizualizirala sve američke troškove, Drugi svjetski rat najviše je financijski oštetio Sjedinjene Američke Države jer su tijekom tog rata utrošile 4,69 bilijuna dolara, što je više nego tijekom svih ostalih ratova u kojima su sudjelovali Amerikanci. Drugi rat po troškovima američka je intervencija u Iraku, tijekom koje je utrošeno nešto više od bilijun dolara, dok je rat u Afganistanu ukupno stajao Sjedinjene Države 910 milijardi dolara. Iako tek treći na popisu, ovaj rat, koji mnogi nazivaju 'američkim vječnim ratom', najduži je u američkoj povijesti, a još uvijek nema naznaka kada će završiti.

Četvrti na popisu je Vijetnamski rat, koji je porezne obveznike stajao nešto više od 843 milijarde dolara, dok je peto mjesto zauzeo Korejski rat s 398,81 milijardom dolara. Na šestom mjestu prema troškovima američkih ratova nalazi se Prvi svjetski rat, a koji je Washington stajao 381,8 milijardi dolara, slijede Zaljevski rat sa 116,6 milijardi te Američki građanski rat s 91,16 milijardi dolara. Konfederaciju je taj rat stajao 22,99, a Uniju 68,17 milijardi dolara.