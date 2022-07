Znanstvenici zaprepašteni brzinom kojom se mijenja sastav stanovnika Jadranskog mora

Ovih se dana na našoj obali bilježe nezapamćene temperature mora. Nakon što je jučer na Mljetu izmjerena temperatura mora od čak 30 stupnjeva, i danas slične vrijednosti. U Dubrovniku i na Mljetu more je dosegnulo 29 stupnjeva, na Lastovu, Krku i u Splitu 28. Globalno zagrijavanje ostavlja sve veći trag i u morskom životu. Znanstvenici su zaprepašteni brzinom kojom se mijenja sastav stanovnika Jadranskog mora.

- Pedeset godina svaki dan. I uvijek je more lijepo, čisto, nekad kažu malo zagađeno, ali valovi to odnesu.

- Pretoplo je za šesti, početak sedmog mjeseca, pretoplo, govore.



Zbog globalnog zagrijavanja znanstvenici ističu da se od 2016. pojavljuju neobične ribe i meduze koje iz toplih mora preko Sueskog kanala i Gibraltarskog prolaza dolaze u Sredozemno more te na kraju u Jadransko.

- Globalni napor je potreban za zaustavljanje rasta temperature i zraka i mora u svijetu. Ono što nam izgleda kao mala promjena, dio stupnja ili jedan stupanj to je jako velika promejna za zajednice u moru i zapanjeni smo količinom promjena, ističe prof.dr.sc. Marcelo Kovačić s Prirodoslovnog muzeja u Rijeci.

U priči o novim stanovnicima pozitivna je informacija to što Jadransko more i dalje pripada kategoriji najčišćih mora.

- Što se tiče europskih prosjeka mi smo kao cijela Hrvatska jedno 10% bolji od njihovih plaža od prosjeka u EU. Tako da zaista možemo biti zadovoljni, ističe prof.dr.sc. Darija Vukić Lušić s Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.

Sve je vjerojatnije da budući naraštaji neće znati za srdele i papaline, nego za, nama egzotične, primjerke tropskih ribica.



Lučić: More u Dubrovniku je 29 stupnjeva, to je nezabilježeno



Temperatura mora u Dubrovniku bila je 29 stupnjeva, samo dva stupnja je niža od temperature zraka, izvijestila je u središnjem Dnevniku Ivana Brailo Drnas.

- Temperatura je jedan od glavnih regulatora svih biokemijskih procesa u živim organizmima pa tako i životu u moru. Trend u svakom slučaju nije dobar. Nezabilježeni podatak do sada. Ako se ovako nastavi i ta temperatura prodre u dublje slojeve, svakako može uzrokovati stvarno velike posljedice na živi svijet, poglavito na organizme koji žive na morskom dnu. Oni su jako osjetljivi, ako dođe povišena temperatura u njihovo stanište to je njima smrt, kaže Davor Lučić s Instituta za more i priobalje, sa Sveučilišta u Dubrovniku.

U Jadran dolaze nove vrste, a uslijed toplijeg mora.

- To je opasno jer su svi ti organizmi uljezi. Sredozemno je pitomo, mirno more, bez opasnih organizama, ali od proboja Sueskog kanala i zbog klimatskih uvjeta kakvi su danas, tropske i suptropske vrste dolaze. Dolaze u ambijent koji je njihov domaći ambijent. To je takav trend zadnjih 30 godina. Pogotovo istočno Sredozemlje, odakle odlaze i u Jadransko more. Ima riba, planktonskih vrsta koje su se udomaćile, zaključio je.