'Ove godine turizam bi mogao preko brojki iz 2019., idemo u smjeru održive cjelogodišnje sezone i dalje od parole sunce i more'

Novi tjedan, nova prilika za spajanje s blagdanom i odlazak na more gdje je već prava gužva. I dok turisti odmaraju, za turističke djelatnike nema predaha, opet padaju rekordi. Više o rekordnom lipnju, ali i najavama za cijelu godinu razgovarao je RTL s ministricom turizma Nikolinom Brnjac

"Prema sadašnjim brojkama bi mogli preći brojke iz 2019. godine, a i kroz našu strategiju održivog razvoja turizma, do 2030. godine, idemo u smjeru održive cjelogodišnje turističke destinacije. No, to nije jednostavno", objašnjava Brnjac.

Na pitanje jesu li domaći turisti kalkulirali i odlučili ići u predsezoni kada su cijene ipak malo niže, ministrica je odgovorila: "Moguće, to je zaista moguće".

Nama je cilj da se taj broj turista koji dolazi u sedmom i osmom mjesecu protegne na cijelu godinu kako bi došlo do turističke diversifikacije te da se odmaknemo od tog proizvoda "sunce i more".