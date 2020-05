Ljiljana Zmijanović, javnosti najpoznatija kao bivša voditeljica Službe za prezentaciju NP Krka pristupila je Domovinskom pokretu te će na predstojećim parlamentarnim izborima biti kandidatkinja na listi u 9. izbornoj jedinici, poručili su iz Domovinskog pokreta

Doktorica je društvenih znanosti u polju ekonomije, bila je vojnikinja u Domovinskom ratu od 1991. do 1993. godine (elitne postrojbe-borbeni sektor). Od 1997. do 2009. godine bila je voditeljica Službe za prezentaciju NP Krka, a uz to bila je voditeljica više projekta, znanstvenih ekspedicija i ekoloških programa. Članica je Hrvatskog društva ekonomista i Ronilačkog kluba veterana 4GBR, a dobitnica je i Povelje FEST-a „Zasluge za turizam“ 2002. i 2003.