Zlatko Hasanbegović osniva novu stranku, a u staroj ostavio ime

Nakon svađe koja je dovela do raskola u Neovisnima za Hrvatsku Zlatko Hasanbegović najavio je osnivanje nove stranke. Riječ je o očekivanom slijedu događaja nakon svađe između vodećih ljudi stranke Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića, a koji su tijekom ljeta održali dva zasebna stranačka sabora - u Zadru i Zagrebu

Pitamo ga hoće li takva situacija možda unijeti zabunu među potencijalne birače.

'Ne može, ne može to ostati jer bi vjerojatno ovi to promijenili. To je dvojbeno jer se Ministarstvo nije izjasnilo, ali da, uistinu na današnji dan (8. studenoga 2019., op.a.) ta stranka još uvijek nosi to ime', kazao nam je Hasanbegović.

Dometnuo je da to neće ostati tako, ali i da je riječ o zanimljivoj situaciji.

Što se tiče nove stranke, cilj mu je raditi na uspostavi i postizanju sporazuma o predizbornoj suradnji široke suverenističko-nacionalističke i slobodarske platforme bez koje neće biti moguće sastaviti buduću vladu.

Nova politička stranka bit će osnovana u subotu u Zagrebu.