'Hasanbegović i Esih pali su zbog novca i taštine. Raspadat će se dugo i polako, kao HSP'

'Fragmentiraju se i raspadaju na sve manje stranke i sve manje frakcije, slijedi im sudbina HSP-a', kazao je za tportal politolog Ivan Rimac, komentirajući jučerašnji pokušaj održavanja dvaju sabora stranke Neovisni za Hrvatsku te definitivan razlaz Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića

'U početku sam imao dojam da se radi samo o pokušaju izazivanja većeg interesa medija, no očito je da njih dvoje imaju potpuno drugačiji pristup političkom djelovanju: Hasanbegović se ponaša elitistički i očigledno nije previše simpatičan i prihvatljiv većem dijelu populacije na koju su zajedno ciljali, dok Esih svojim socijalnim pristupom ima nešto veće šanse preuzeti stranku', kaže Rimac.

'S druge strane on doista djeluje kao netko tko u političkom smislu može znatno bolje elaborirati svoje pozicije, no to im ni zajedno nije bilo dovoljno za uspjeh. Sada će se taj ionako mali postotak podrške, s kojim bi imali ozbiljne poteškoće oko prelaska izbornog praga, dodatno razbiti', dodaje Rimac za tportal.

Po njemu, slijedi proces koji se može usporediti s višegodišnjim raspadom HSP-a: obje opcije nastale iz stranke Neovisni za Hrvatsku dugo će trajati, no neće imati većeg značenja u bilo kojem predstojećem izbornom procesu.