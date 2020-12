Žižek: U depresiji sam. Polovina stanovnika Hrvatske rekla je da se ne želi cijepiti...

Jedan od najpoznatijih i najutjecajnijih svjetskih filozofa, Slavoj Žižek, u intervjuu koji je ovih dana dao njemačkom dnevnom listu Berliner Zeitung progovorio je o Covid krizi te iznio svoje misli o stanju u kojem se svijet i čovječanstvo trenutno nalaze. Povod razgovoru je njegova nova knjiga 'Pandemija!: Covid-19 potresa svijet', koja je izašla u ožujku ove godine

Govoreći preko skypea iz svog stana u Ljubljani u trenutku kada je u Sloveniji do 50 smrtnih slučajeva od Covida-19 dnevno ("Ako to povežete s veličinom moje zemlje, imamo jednu od najgorih stopa smrtnosti na svijetu"), Žižek priznaje da se psihički ne osjeća baš dobro.

"U depresivnom sam stanju. Cijela ova izolacija nastavit će se do proljeća. Uz to, iracionalni otpor mnogih ljudi ostavlja me bez teksta. Polovina stanovništva u Hrvatskoj rekla je da se ne želi cijepiti".

A hoće li se on cijepiti? "Odmah, da. Zašto ne? Imam 71 godinu, imam dijabetes i relativno visok krvni tlak. Ispunjavam sve točke na popisu koje vas čine ranjivima", rekao je Žižek, prenosi Jutarnji list.