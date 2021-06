Žgomba iz Udruženja putničkih agencija: 'Incidenti poput onog u Zadru su atak, prvo na zdravlje ljudi, a onda i turizam'

Pred nama je očito još jedna izazovna turistička sezona. S kojim očekivanjima je dočekuju svi oni koji od turizma žive, u Dnevniku N1 govorio je Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri HGK

Epidemiološka situacija zasad je povoljna, ali malo je dovoljno da se stanje promijeni. Najveća incidencija je u Zadarskoj županiji, a svemu je kumovala nedavna košarkaška utakmica. Zbog toga, Njemačka od sutra Zadarsku županiju stavlja na listu rizičnih regija.

'Niti ja niti bilo tko u turističkom sektoru ne može to gledati mirno ni s bilo kakvim osjećajima osim velikog i snažnog negodovanja. Incidenti takve vrste, ne mislim samo na Zadar, bilo je i drugih, su direktan atak na zdravlje ljudi prije svega, a onda i na turizam i sve koji traže svoju egzistenciju u turizmu. To je veliki broj ljudi. Ako govorimo da je atak, treba svesti u te mjere, ja to ne bih nazvao nezgodom, nepromišljenošću, svi trebamo zauzeti jedan stav da se to ne smije ni dogoditi, kamoli ponoviti. Kad kažem svi, mislim i na državni aparat i na lokalne zajednice, moraju naći način da takve stvari, pod A - preveniraju i pod B - sankcioniraju. Mi nemamo nijedan od tih slučajeva i u tome je problem. Pitanje je možemo li mi zaustaviti sljedeće incidente', rekao je Žgomba na N1.