Ženske udruge o 'sramotnoj' presudi: Upravo zbog ovoga nema povjerenja u institucije!

Udruga B.a.B.e. priopćila je u srijedu da prvostupanjska presuda Suda u Slavonskom Brodu kojom je požeško-slavonski župan Alojz Tomašević osuđen na 10 mjeseci uvjetno s rokom kušnje od dvije godine za obiteljsko nasilje, ruši povjerenje žrtava u sustav. Istovremeno, predsjednica karlovačke Ženske grupe "Korak" Mirjana Duduković presudu Tomaševiću ocijenila je "sramotnom"

"Imajući u vidu inkriminirani period te činjenicu da se radilo o teškim oblicima obiteljskog nasilja koji su rezultirali i tjelesnom ozljedom žrtve, iznenađuje izrazito blaga kazna, s obzirom na to da je za svako od kaznenih djela za koja je počinitelj nepravomoćno osuđen, a to su nasilje u obitelji i nanošenje tjelesne ozljede bliskoj osobi, propisana kazna zatvora od jedne do tri godine", istaknula je ta udruga.

"Nasilje prema ženama je najraširenije sustavno kršenje ljudskih prava. Nasilje prema ženama nije privatna stvar, nasilje nije obiteljska vrijednost. Nasilje nije izolirana anomalija. Štoviše, ono je često, svakodnevno, i događa se svuda oko nas, a kako bismo adekvatno odgovorili/e kao društvo na njega, potrebno je da svi sektori preuzmu odgovornost za svoja postupanja", poručuju iz udruge B.a.B.e.

Ženska grupa "Korak" o uvjetnoj kazni Tomaševiću: To je sramotno

Predsjednica karlovačke Ženske grupe "Korak" Mirjana Duduković "sramotnom" je u srijedu ocijenila uvjetnu kaznu požeško-slavonskom županu Alojzu Tomaševiću za obiteljsko nasilje i ozljeđivanje supruge Mare Tomašević.

"To je sramotno", rekla je Duduković, čelnica udruge koja u skloništu pruža pomoć ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja.

"To je potvrda da nam Istanbulska konvencija treba i da je moramo primjenjivati. To je sramotno. Nasilje, ako je utvrđeno i ako je dokazano, treba biti osuđeno. Što znači uvjetna osuda? Ništa. Isto kao i do sada kada nije bio osuđen", izjavila je Hini Duduković.

Duduković je "ljuta kad se takve stvari dešavaju" i kaže da nam zato skloništa i trebaju.

Rekla je da se mora puno više posvetiti pažnje ženama žrtvama nasilja, upozorivši kako žene dugo godina trpe nasilje bez da ga prijave.

"I onda kad dođe trenutak da to iznesu i prijave, dobije se ovakva presuda. To je strašno. To kao da šaljemo poruku - nemojte ni prijavljivati nasilje, jer on neće biti osuđen", tvrdi Duduković.

Također je upozorila kako je neprihvatljivo da svi takvi procesi jako dugo traju.

Ženska grupa Karlovac „Korak“ je nevladina udruga koja od kolovoza 1998. djeluje u cilju zaštite ljudskih, a posebno ženskih i dječjih prava, zaštite obitelji i zaštite od nasilja. Pruža pomoć svim ženama i djeci žrtvama nasilja.