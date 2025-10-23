Žena s područja Požege prevarena putem aplikacije za više od 7000 eura

Ona je uplatila više od 7000 eura na bankovni račun koji je naveden u poruci, a nakon što je uspostavila kontakt sa sinom, žrtva je shvatila da je prevarena.

Slučaj je prijavljen policiji u srijedu, a prijevara se dogodila 10. listopada kada je žrtva na mobilnu aplikaciju zaprimila poruku od nepoznate osobe koja se predstavila kao njen sin te zatražila hitnu novčanu uplatu, navela je policija.

Slijedi daljnje kriminalističko istraživanje, a kaznena prijava bit će proslijeđena nadležnom državnom odvjetništvu.

Policija je pri tome upozorila građane da budu oprezni prilikom korištenja mobilnih aplikacija i društvenih mreža te da uvijek provjere vjerodostojnost poruka koje sadrže financijske zahtjeve.

"Riječ je o obliku prijevare te savjetujemo građanima da ako dobiju takvu poruku, prvenstveno stupe u kontakt sa svojim članom obitelji ili prijateljima koji navodno traže pomoć ili novac kako bi provjerili istinitost informacije prije uplaćivanja novca", poručili su iz policije.

Građane su također podsjetili da nikada ne dijele svoje osobne podatke, podatke o bankovnim računima, PIN-ove, lozinke za online bankarstvo i druge podatke koje je moguće zlouporabiti, a u slučaju da su oštećeni kaznenim djelom ili posumnjaju u mogućnost počinjenja kaznenog djela, trebaju obavijestiti policiju na broj 192.