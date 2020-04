U Ražancu kod Zadra zbog širenja laži o oboljelima prijavljena je 28-godišnjakinja. Antena Zadar doznaje od druge mještanke Ražanca, koja je pozitivna na koronavirus, da 28-godišnjakinja nije djelovala samo preko društvenih mreža na kojima je pisala da pozitivna mještanka šeta po dućanima, pekarama, mesnicama i ljekarnama već je neistine širila i po mjestu

Zarazila se preko majke koja već 20 godina radi u Specijalnoj ortopedskoj bolnici u Biogradu kao medicinska sestra. Osim nje, pozitivan je i njezin otac te djeca u dobi od 10 i 7 i pol godina.

'Smatram da sam se ponašala maksimalno odgovorno, nikada mi ne bi palo na pamet odlaziti u dućan ili, kako su me optuživali susjedi, ljubiti susjedovu djecu ili kuhati kave susjedima. Ovakvo ponašanje ljudi oko mene dovelo me do toga da preispitujem svoje, a znam da nikog nisam ugrozila. Samohrana sam majka i navikla sam na teži put u životu i na to da sve uglavnom radim sama. Doslovno operem alkoholom kontejner u koji iznesem smeće', priča uznemirena žena.