Željko Reiner: Ja sam shvatio da je Divjak dala ostavku

Potpredsjednik hrvatskog sabora i saborski zastupnik HDZ-a Željko Reiner rekao je da je on iz izjave koju je ministrica obrazovanja Blaženka Divjak dala u srijedu iščitao da je - dala ostavku.

'Ja osobno sam shvatio da je Divjak dala ostavku. Kad ste ministar u Vladi i kažete da ne želite sudjelovati u igrama moći između sindikata i premijera, da se ne možete svrstati ni na jednu ni na drugu stranu - ni na stranu premijera i Vlade, ni na stranu sindikata - to je zapravo davanje ostavke. Ona to nije verbalizirala, ali ja osobno sam to shvatio kao davanje ostavke', rekao je Željko Reiner za N1.

Ministrica Blaženka Divjak, međutim, danas je izjavila da će biti na svojoj funkciji toliko dugo dok ima šanse da stvari idu naprijed, istaknuvši da nudi rješenja Vladi za prestanak štrajka te će i dalje raditi svoj posao.