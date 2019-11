Ravnatelj škole koja nije u štrajku na meti sindikalaca: Njegov pritisak je 'strašan'

U jeku općeg štrajka prosvjetara Gospodarska škola Buje jedna je od malobrojnih u Hrvatskoj koja manje-više redovno održava nastavu. Prema informacijama Glasa Istre, razlog tomu je strah djelatnika od ravnatelja Milivoja Gospića. Brojke kažu da od 42 djelatnika ove škole dnevno štrajka njih 12 do 14, no Gospić tumači da dio osoblja radi i u drugim školama pa dnevno zapravo štrajkaju samo dva do četiri nastavnika

Povjerenica Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama za Istarsku županiju, Tanja Carić, na pitanje Glasa Istre o Milivoju Gospiću kaže da 'postoje ravnatelji koji vrše pritisak na svoje djelatnike i opstruiraju štrajk, osporavajući djelatnicima osnovna radna, ali i građanska prava'. 'Taj je pritisak stvaran, ponegdje strašan, kao u bujskoj školi', kazala je Carić.

Ravnatelj Gospić ima vrlo osebujno viđenje štrajka. 'Bit ću iskren, otvoreno sam priopćio da nisu svi u istoj poziciji. Ima među buntovnicima zaposlenika koji imaju potpisan ugovor na 60 dana, a već se ne libe štrajkati te očekuju da bi sutra trebali zasnovati stalni radni odnos u školi. Ima među štrajkašima i onih koji su potpisali ugovor na određeno radno vrijeme, pa još nisu ni potvrdili svoje nastavničke i pedagoške kvalifikacije i sposobnosti, ali se bune. Najavio sam im da su svojim štrajkaškim potpisom sami sebi potpisali raskid ugovora o radu. Mislim da je to normalna i logična pojava jer još nisu opravdali svoj pripravnički staž, pa po isteku ugovora nema šanse da će tu zasnovati radni odnos jer je zaista nonsens to da već prosvjeduju. I kad su birali taj studij, znali su kakvo je stanje u prosvjeti', kaže Gospić.

Najavio je da će kolegi koji je zasnovao radni odnos 5. studenog i 'sad se već nalazi u toj štrajkaškoj ekipi' poslije završetka štrajka otkazati ugovor o radu jer nije profesionalno zadovoljio. Ravnatelj iznosi i primjer djelatnika kojemu je u rujnu odobrio slobodne dane da bi otišao na krstarenje za obljetnicu braka, a sad štrajka. 'Čini mi se da je to velik manjak respekta prema meni kao ravnatelju i svome pozivu, jer nitko ne odgovara za realizaciju nastave osim ravnatelja', ističe Gospić. Ukratko, on smatra da su profesori uvučeni u igru Vlade i sindikata, dok se sama ministrica Blaženka Divjak ponaša kao latentni sindikalni povjerenik.