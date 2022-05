Željezničari prosvjedovali za spas radnih mjesta i opstanak tvrtke za gradnju pruga: Država se ponaša kao maćeha prema željeznici

Prosvjedom u organizaciji Sindikata hrvatskih željezničara više od 500-tinjak prosvjednika zatražilo je u ponedjeljak od Vlade očuvanje radnih mjesta za 1400 radnika Pružnih građevina, jedine domaće tvrtke koja se bavi gradnjom i obnovom željezničkih pruga

'To je posao zbog kojeg postojimo, to su naša radna mjesta i naš kruh', kazao je Forgač i najavio da će radnici ići u štrajk ako tvrtka ne dobije šansu za poslovanje. Smatra da je odgovornost Vlade i Uprave HŽ Infrastrukture da pokažu volju i pronađu rješenje za tu tvrtku. Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever upitao je tko može reći da u Hrvatskoj nema posla za radnike na održavanju pruga kada one vape za obnovom jer je promet na njima sve sporiji i preusmjerava se na druge pravce ili prijevozna sredstva.

'Prosvjedom moramo tražiti posao za ljude koji znaju i žele raditi na poslovima održavanja pruga i potrebno je naći sredstva kako bi ga mogli odraditi. Uvjeravali su da nije moguće koristiti EU sredstva zbog načina organizacije tvrtke Pružne građevine i HŽ-a, tražili su se modeli, prepisivala rješenja drugih zemalja no bez rezultata', upozorio je Sever. Smatra da vlast treba prerasporediti sredstva da bi se pokrili dugovi koji nisu nastali krivnjom radnika već su ih stvorila politički nametnuta vodstva koja su zapostavljala tu djelatnost.