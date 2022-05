Butković najavio velika ulaganja u željeznicu: Obnovit ćemo veći dio glavnih koridora, evo što je sve na redu

Na samom smo kraju, Pelješki most je gotov, nedostaci su otklonjeni, možemo biti ponosni jer uspješno završavamo projekt i spajamo svoj teritorij - rekao je za Dnevnik HTV-a Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture

Radi se, kaže, o 30 km pristupnih cesta i nije moglo sve završiti u isti dan, bili su tu odvojeni natječaji, korona, dogodilo nam se i povećanje cijene, ali u drugoj polovici srpnja most će biti otvoren s djelom pristupnih cesta, a kompletan projekt pristupnih cesta bit će završen do kraja godine.

Ministar Butković je najavio i otvaranje 17 i pol km autoceste od Osijeka do Belog Manastira najesen, projekt je to vrijedan oko 500 milijuna kuna. Ostalo nam je, rekao je za Dnevnik HRT-a, još 5 km do mađarske granice gdje ćemo se spojiti 2024. godine, a kako smo prošle godine otvorili i most Svilaj, kompletno 88 km Vc koridora kroz Hrvatsku će biti u cijelosti izgrađen 2024.