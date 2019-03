Želite li imati kafić na Savi? Nema problema - pravi je trenutak da Gradu Zagrebu pošaljete otvoreno pismo

Projekt 'Aktivnosti na Savi' trebao bi zaživjeti za dva mjeseca, ali još se ne zna tko će postaviti montažne objekte i kakav će biti program, a ugostitelji se čude tome što ni natječaj za objekte još nije raspisan i zašto će se u obzir uzeti oni koji će poslati otvorena pisma

A u njemu stoji kako im se ugostitelji mogu slobodno javiti otvorenim pismom i izraziti želju za radom na Savi, kontaktirati s nadležnim institucijama - u ovom slučaju to su Hrvatske vode, Grad Zagreb – Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada i ustanova Upravljanje sportskim objektima (USO) - a oni će ponude razmatrati uz one koje stignu na natječaj, koji će se također raspisati.

'Pa to je suludo. Oni će, dakle, uzeti u obzir one koji će se javiti na natječaj, kao i one koji će iskazati interes otvorenim pismom? Da mi vi niste rekli, kako bih ja znao da se mogu javiti otvorenim pismom i to u tri institucije? Čemu natječaj ako će se razmatrati i oni koji će iskazati interes pismom? Hoće li oni koji su poslali pismo biti u prednosti? I zašto vam nisu odgovorili kada će točno biti raspisan natječaj', pitaju se zagrebački ugostitelji s kojima smo razgovarali, a koji su nas zamolili da ostanu anonimni, ne želeći si umanjiti šanse na natječaju ako se prijave na njega.

Kako stoji u odgovoru Sanje Jerković, pročelnice Gradskog ureda za strategijsko planiranje, 'sve pristigle ponude će razmatrati, za tu svrhu, vijeće stručnih i odgovornih osoba, koje čine takozvano Zajedničko povjerenstvo'. Ono je pak osnovano 25. siječnja i sastoji se od predstavnika Hrvatskih voda, Grada te USO-a, a njegovi će članovi, navela je Jerković, 'odluke o odabiru donositi tek nakon što se zaprime sve otvorene ponude te ponude pristigle na budućem natječaju.' A razmatrat će se, kaže, 'kroz istovjetne kriterije koji će biti utvrđeni za potrebe natječaja'.

Osim što nije poznato kada će biti natječaj, nije poznato ni kakav će se program odvijati u sklopu projekta 'Aktivnosti na Savi'.