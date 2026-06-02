Zelenski upalio alarm: 'Još jedan veliki napad mogao bi se dogoditi večeras'

"Prema našim obavještajnim podacima, još jedan veliki napad mogao bi se dogoditi večeras", rekao je Zelenskij u svome noćnom video obraćanju nakon što su u ruskim vojnim napadima tijekom noći na utorak poginule 22 osobe diljem zemlje.

"Molim vas, ozbiljno vas pozivam da pratite upozorenja za zračnu uzbunu."