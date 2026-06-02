ozbiljan poziv

Zelenski upalio alarm: 'Još jedan veliki napad mogao bi se dogoditi večeras'

M.Či./Hina

02.06.2026 u 20:50

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: Leszek Szymanski
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij rekao je da bi ruske snage ponovno mogle pokrenuti veliki napad na Ukrajinu u utorak navečer

"Prema našim obavještajnim podacima, još jedan veliki napad mogao bi se dogoditi večeras", rekao je Zelenskij u svome noćnom video obraćanju nakon što su u ruskim vojnim napadima tijekom noći na utorak poginule 22 osobe diljem zemlje.

"Molim vas, ozbiljno vas pozivam da pratite upozorenja za zračnu uzbunu."

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Zelenskij je rekao da je 130 ljudi ozlijeđeno u napadima tijekom noći, za što je upotrijebljeno više od 70 raketa i 650 dronova.

Rusija je pokrenula nove napade tijekom dana u utorak, upotrijebivši dodatnih 100 dronova.

"Nažalost, trenutačna razina zaliha za našu protuzračnu obranu ne omogućuje nam da presretnemo značajan broj raketa", rekao je.

"Svi partneri zajedno, i svatko u Europi, mora raditi zajedno da osigura da Ukrajina dobije rakete za protuzračnu obranu, potrebne sustave, ključne obavještajne podatke i druge izvore koji mogu spasiti živote", naglasio je.

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