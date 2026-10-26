IZBORI U SRBIJI

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'nova etapa'

Oglasio se i Zelenski: Poslao je poruku koja bi mogla odjeknuti u Srbiji

I.V.

26.10.2026 u 12:17

Volodimir Zelenski i Aleksandar Vučić
Volodimir Zelenski i Aleksandar Vučić Izvor: Profimedia / Autor: GOLL/BETAPHOTO / Sipa Press / Profimedia
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Pobjeda studentskog pokreta na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji izazvala je reakcije u cijelom svijetu

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je pobjednicima, izrazio nadu u daljnji razvoj Srbije i poručio da je Ukrajina spremna proširiti suradnju s Beogradom.

Na izborima je Studentska lista 'Studenti pobjeđuju' osvojila 52,54 posto glasova, dok je lista 'Ujedinjena Srbija', koju je predvodio Aleksandar Vučić, dobila 39,29 posto.

Vučić je u obraćanju javnosti priznao poraz, a odgovornost za izborni ishod pripisao je medijima i 'američkoj dubokoj državi'. Nakon njegova priznanja građani su izašli na ulice i slavili do kasno u noć.

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Ukrajinski predsjednik oglasio se nakon objave izbornih rezultata, istaknuvši da pobjeda studentske liste označava novu etapu u političkoj povijesti Srbije.

'U Srbiji su se dogodile promjene, pobjeda Studentske liste. To je očito novo poglavlje u povijesti zemlje i njezina naroda.

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Slavlje u Beogradu Izvor: Profimedia / Autor: OLIVER BUNIC / AFP / Profimedia

Želimo Srbiji uspjeh, istinski razvoj i dobre odnose s europskom zajednicom. Mi u Ukrajini zahvalni smo Srbiji što poštuje naš narod, našu državu i našu neovisnost. Uvijek se radujemo našim zajedničkim uspjesima, svemu što jača naša društva i ljudima pruža više mogućnosti.

Spremni smo nastaviti širiti našu suradnju i neka se ostvare sve dobre nade građana Srbije!', poručio je predsjednik Ukrajine.

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