Oglasio se i Zelenski: Poslao je poruku koja bi mogla odjeknuti u Srbiji

Pobjeda studentskog pokreta na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji izazvala je reakcije u cijelom svijetu
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je pobjednicima, izrazio nadu u daljnji razvoj Srbije i poručio da je Ukrajina spremna proširiti suradnju s Beogradom.
Na izborima je Studentska lista 'Studenti pobjeđuju' osvojila 52,54 posto glasova, dok je lista 'Ujedinjena Srbija', koju je predvodio Aleksandar Vučić, dobila 39,29 posto.
Vučić je u obraćanju javnosti priznao poraz, a odgovornost za izborni ishod pripisao je medijima i 'američkoj dubokoj državi'. Nakon njegova priznanja građani su izašli na ulice i slavili do kasno u noć.
Zelenski: Srbiji želimo uspjeh i dobre odnose s Europom
Ukrajinski predsjednik oglasio se nakon objave izbornih rezultata, istaknuvši da pobjeda studentske liste označava novu etapu u političkoj povijesti Srbije.
'U Srbiji su se dogodile promjene, pobjeda Studentske liste. To je očito novo poglavlje u povijesti zemlje i njezina naroda.
Želimo Srbiji uspjeh, istinski razvoj i dobre odnose s europskom zajednicom. Mi u Ukrajini zahvalni smo Srbiji što poštuje naš narod, našu državu i našu neovisnost. Uvijek se radujemo našim zajedničkim uspjesima, svemu što jača naša društva i ljudima pruža više mogućnosti.
Spremni smo nastaviti širiti našu suradnju i neka se ostvare sve dobre nade građana Srbije!', poručio je predsjednik Ukrajine.