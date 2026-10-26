Oglasio se i Zelenski: Poslao je poruku koja bi mogla odjeknuti u Srbiji

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski čestitao je pobjednicima, izrazio nadu u daljnji razvoj Srbije i poručio da je Ukrajina spremna proširiti suradnju s Beogradom.

Na izborima je Studentska lista 'Studenti pobjeđuju' osvojila 52,54 posto glasova, dok je lista 'Ujedinjena Srbija', koju je predvodio Aleksandar Vučić, dobila 39,29 posto.

Vučić je u obraćanju javnosti priznao poraz, a odgovornost za izborni ishod pripisao je medijima i 'američkoj dubokoj državi'. Nakon njegova priznanja građani su izašli na ulice i slavili do kasno u noć.