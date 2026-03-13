Zelenski: SAD je tražio odgodu pregovora o okončanju rata u Ukrajini

Zelenski, čije su izjave prenijeli razni ukrajinski mediji po završetku njegova posjeta Francuskoj, rekao je da je američka strana rekla da njihovim pregovaračima nije dopušteno napustiti SAD s obzirom na okolnosti na Bliskom Istoku.

Švicarska ili Turska

Rekao je da Rusija nije željela održati pregovore u SAD-u te je kao alternativne lokacije predložila Švicarsku ili Tursku.

Amerikanci su s obzirom na zbivanja na Bliskom istoku predložili Sjedinjene Države, rekao je Zelenski.