pregovarači ni makac

Zelenski: SAD je tražio odgodu pregovora o okončanju rata u Ukrajini

V. B./Hina

13.03.2026 u 23:03

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u petak da su Sjedinjene Države tražile odgodu posljednje runde trostranih pregovora o okončanju četverogodišnjeg sukoba s Rusijom

Zelenski, čije su izjave prenijeli razni ukrajinski mediji po završetku njegova posjeta Francuskoj, rekao je da je američka strana rekla da njihovim pregovaračima nije dopušteno napustiti SAD s obzirom na okolnosti na Bliskom Istoku.

Švicarska ili Turska

Rekao je da Rusija nije željela održati pregovore u SAD-u te je kao alternativne lokacije predložila Švicarsku ili Tursku.

Amerikanci su s obzirom na zbivanja na Bliskom istoku predložili Sjedinjene Države, rekao je Zelenski.

vezane vijesti

"Amerikanci su rekli da su spremni za sastanak, ali samo u Americi jer im rat i sigurnosna situacija onemogućuju napuštanje SAD-a", citirala je Zelenskog državna novinska agencija Ukrinform.

Ukrajinsko izaslanstvo, rekao je, bilo je spremno za sastanak u Miamiju ili Washingtonu, ali Rusija je odbila prijedlog i predložila sastanak u Turskoj ili Švicarskoj, prijedlog koji su SAD isključile.

"Odmah smo rekli da smo spremni za sastanak sljedeći tjedan, pripremamo se za sastanak u Americi, Švicarskoj, Turskoj, pa čak, ako se ne boje, u Emiratima", rekao je Zelenski.

U konačnici, kako je rekao, organizacija sljedećeg kruga razgovora ovisi o američkoj strani.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
glavni kolodvor i jelačić

kineska roba

rat na bliskom istoku

najpopularnije

Još vijesti