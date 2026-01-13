Zelenski predložio Šmihala za ministra energetike - parlament ga odbio

Šmihala, koji je pet godina bio premijer da bi prošle godine bio premješten u ministarstvo obrane, Zelenski je angažirao da vodi energetski sektor koji potresaju optužbe o korupciji i ruski napadi na infrastrukturu.

Posljednja stalna ministrica energetike otpuštena je s te dužnosti prošle godine zbog korupcijskog skandala u koji je bio umiješan i njezin prethodnik.