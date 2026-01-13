kritični trenutak

Zelenski predložio Šmihala za ministra energetike - parlament ga odbio

V. B./Hina

13.01.2026 u 17:55

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: NADJA WOHLLEBEN / POOL
Ukrajinski zastupnici u utorak nisu odobrili imenovanje ministra obrane u odlasku Denisa Šmihala na mjesto ministra energetike, što je rijedak slučaj kritike na račun predsjednika Volodimira Zelenskog koji pokušava reorganizirati ključne sektore u kritičnom trenutku rata s Rusijom

Šmihala, koji je pet godina bio premijer da bi prošle godine bio premješten u ministarstvo obrane, Zelenski je angažirao da vodi energetski sektor koji potresaju optužbe o korupciji i ruski napadi na infrastrukturu.

Posljednja stalna ministrica energetike otpuštena je s te dužnosti prošle godine zbog korupcijskog skandala u koji je bio umiješan i njezin prethodnik.

Za Šmihalovo imenovanje bilo je potrebno 226 zastupničkih glasova. Njih 210 glasalo je za, a zastupnici triju oporbenih stranaka bili su suzdržani.

Šminal je na tu funkciju predložen u sklopu opsežne rekonstrukcije vlade, u vrijeme kada se Kijev suočava sa sve većim ruskim pritiskom u ratu koji sljedeći mjesec ulazi u petu godinu.

