Zelenski otkrio ogromne vijesti za Ukrajinu: 'Govorimo o konkretnom datumu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski istaknuo je da bi njegova zemlja mogla ući u EU već sljedeće godine. Naime, europski dužnosnici razmatraju opciju 'postupne integracije', s obzirom na geopolitička zbivanja, ali i veliko protivljenje Mađarske

Prema riječima anonimnog dužnosnika Europske unije, Bruxelles razmatra ideju o "postupnoj integraciji" kako bi se ubrzalo pristupanje Ukrajine, piše Euronews. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski najavio je da njegova zemlja cilja na pridruživanje Europskoj uniji 2027. godine. U objavi na X-u nakon telefonskog razgovora s austrijskim kancelarom Christianom Stockerom, Zelenski je naveo da bi članstvo u EU moglo biti dio niza međunarodnih sigurnosnih jamstava nakon završetka rata. "Pristupanje Ukrajine Europskoj uniji jedno je od ključnih sigurnosnih jamstava ne samo za nas, već i za cijelu Europu", naveo je Zelenski, dodajući da Ukrajina doprinosi kolektivnoj snazi ​​Europe u područjima sigurnosti, tehnologije i gospodarstva. "Zato govorimo o konkretnom datumu, 2027., i računamo na podršku partnera za naš stav", dodao je Zelenski.

During a conversation with Federal Chancellor of Austria @_CStocker, we discussed the energy situation in Ukraine. Russia strikes energy infrastructure every day to leave Ukrainians without electricity and heat, and it is very important that partners respond to this. That is why… pic.twitter.com/TIsmncBYMe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2026

U procesu od 2022. Prije dva dana, govoreći na konferenciji za novinare u Vilniusu, Zelenski je rekao da će Ukrajina biti tehnički spremna pridružiti se EU 2027. godine, nakon što ove godine otvori sve pregovaračke skupine. Ukrajina je dobila status kandidata 2022., nakon početka ruske invazije, a pregovori o pristupanju službeno su započeli 2024. godine. No, Mađarska blokira otvaranje pregovaračkih poglavlja, navodeći da bi pristupanje Ukrajine EU došlo s prijetnjama sigurnosti i ekonomskim rizikom.

Zasad Europska unija pruža tehničku pomoć Kijevu kako bi mogli zatvoriti klasteri. Dužnosnik EU-a koji je upoznat s procesom pristupanja Ukrajine potvrdio je da je takozvana "postupna integracija" također na stolu kada je riječ o članstvu Ukrajine. "Postoji rasprava o tome trebamo li proširenje EU-a gledati malo drugačije. Ono što sada imamo jest da, ako je sav posao obavljen, na kraju procesa postoji odluka da ili ne“, rekao je dužnosnik, dodajući da države članice raspravljaju o novom pristupu. "Je li opcija ići više prema procesu u kojem ste, u određenom smislu, već djelomično ušli u EU dok ste još uvijek radili na daljnjoj integraciji?", hipotetski je postavio pitanje.