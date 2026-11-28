Zelenski je u petak kasno navečer rekao da je to potvrdio tijekom telefonskog razgovora s talijanskom premijerkom Giorgiom Meloni . „Razgovarali smo o pitanjima kojima se trenutačno bavimo i važno je da se međusobno razumijemo ”, napisao je na društvenoj mreži X.

„Potvrdio sam da je nedavna operacija u Libiji provedena bez prethodne koordinacije s našim europskim partnerima”, dodao je. Meloni je upozorila Ukrajinu da ne dopusti prelijevanje rata s Rusijom, koji traje već petu godinu nakon ruske invazije u veljači 2022., na Sredozemno more.

Ukrajina je ovaj mjesec objavila da su njezini pomorski dronovi potopili ruski ratni brod Merkurij u pomorskoj bazi u Bengaziju te pogodili ruski teretni brod uz libijsku obalu, za koji Kijev tvrdi da je služio za prijevoz oružja.

Poručila je Ukrajina da je operacija bila usmjerena protiv ruske vojske, a ne protiv Libije.

„Također sam naglasio našu predanost osiguravanju razmjene svih potrebnih informacija između nadležnih tijela te održavanju izravne, redovite i učinkovite komunikacije”, rekao je Zelenskij.