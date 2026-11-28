Kako su za Zagorje.com potvrdili iz Policijske uprave krapinsko-zagorske , dojava je stigla u petak oko 15.30, a do tragične nesreće je vjerojatno došlo nakon 10 sati ujutro.

U obiteljskoj kući u Švaljkovcu kod Svetog Križa Začretja dogodila se tragedija. Naime, muškarac je na tavanu pronašao tijelo svoje supruge.

Neslužbeno se doznaje da je žena pala s ljestvi ili stepenicama. Suprug ju je pronašao tek kad se vratio kući.

"Možemo potvrditi kako je isključeno da je do smrti došlo nasilno ili da je uzrokovana bilo kakvim kaznenim djelom, a radi točnog utvrđivanja smrti, tijelo je poslano u Zagreb na obdukciju. Dakle, napominjemo da je isključeno da je smrt namjerno uzrokovana, već je riječ o nesretnom slučaju, no da bi se utvrdio točan uzrok smrti, čekaju se rezultati obdukcije", poručili su iz policije.

