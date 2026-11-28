Američka vojska odbila je napad šest dronova koji su ranije ovaj mjesec nadlijetali britansku zračnu bazu RAF Lakenheath, a sumnja se da je incident povezan s Iranom, izvijestio je u subotu Financial Times
Pozivajući se na izvore upoznate sa slučajem, list navodi da su američke snage upotrijebile tehnologiju za suzbijanje dronova kako bi odbile bespilotne letjelice, ali da ih britansko i američko osoblje nije uspjelo pronaći i zaplijeniti.
Upitan za komentar na izvješće, glasnogovornik britanskog ministarstva obrane u pisanom je odgovoru Reutersu izjavio: „Policija ministarstva obrane i policija Suffolka blisko su surađivale s američkim zračnim snagama kako bi reagirale na dojave o neovlaštenim aktivnostima dronova u zračnoj bazi RAF Lakenheath 13. studenoga. Situacija je brzo riješena, a baza se vratila uobičajenim sigurnosnim mjerama i mjerama zaštite snaga”, dodaje se.
Bijela kuća i Pentagon nisu zasad odgovorili na zahtjeve za komentar.
Tijekom incidenta pripadnici američkoga ratnog zrakoplovstva u bazi reagirali su na „sumnju na neovlaštenu aktivnost dronova”. Glasnogovornik zračnih snaga tada je izjavio da nisu bili ugroženi pripadnici osoblja, zrakoplovi ni infrastruktura.
U rujanskom incidentu u RAF Fairfordu, još jednoj britanskoj bazi koju koristi američko ratno zrakoplovstvo, prijetnja povezana s Iranom potaknula je povlačenje američkih bombardera B-1, izjavio je prošli mjesec američki predsjednik Donald Trump.
Teheran je odbacio optužbe o umiješanosti u incident u Fairfordu i druge neprijateljske aktivnosti u Britaniji, gdje vlasti već godinama optužuju Iran za sudjelovanje u planiranju napada i pokušajima atentata na disidente te izraelske i židovske mete.