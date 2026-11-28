"Meteorološke prognoze dostupne uoči polijetanja nisu upućivale na razvoj vremenskih uvjeta koji bi onemogućili slijetanje u Dubrovnik. Međutim, tijekom leta došlo je do promjene meteorološke situacije i razvoja grmljavinskog nevremena (kumulonimbusa) neposredno iznad dubrovačke zračne luke", navode u odgovoru dodajući da je posada ušla u krug čekanja, no kako se vrijeme nije mijenjalo, odlučili su vratiti zrakoplov.

Uz ispriku putnicima zbog neugodnosti i obećanje da će i ovaj slučaj uzeti u obzir kako bi unaprijedili vlastite procedure, ističu da je zrakoplov vraćen zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta.

Nakon što se nezadovoljni putnik leta od Zagreba do Dubrovnika obratio medijima jer je zrakoplov vraćen u Zagreb, nakon čega putnicima nije ponuđen smještaj, prijevoz do grada, niti hrana i piće, za N1 su se oglasili iz Croatia Airlinesa .

Jedine preostale mogućnosti

No, pitanje je zašto ga nisu preusmjerili u Split ili neku bližu zračnu luku. To pitanje je potegnuo ogorčeni putnik.

"S obzirom na to da Zračna luka Split u tom trenutku više nije bila operativno dostupna, povratak u Zagreb bio je jedina raspoloživa opcija za sigurno slijetanje. Zrakoplov je u Zagreb sletio u 23.10 sati, a putnicima je ponuđen nastavak putovanja prvim jutarnjim letom za Dubrovnik, planiranim u 6.15 sati", dodaju iz CA.



Na pitanje zašto putnicima nisu ponudili smještaj ili prijevoz do grada, iz aviokompanije tvrde da im je ponuđena opcija samostalne organizacije smještaja uz naknadni povrat troškova.

"Zbog popunjenosti hotelskih kapaciteta s kojima kompanija ima ugovorenu suradnju putnicima je ponuđena mogućnost samostalne organizacije smještaja uz naknadni povrat opravdanih troškova. Organizacija prehrane i osvježavajućih napitaka u konkretnim okolnostima nije bila moguća zbog završetka radnog vremena nadležnih službi i ugostiteljskih objekata u zračnoj luci", ističu iz Croatia Airlinesa.

Prijetnja nasiljem

Dodali su da se svi putnici koji su imali dodatne troškove povezane s ovim poremećajem u prometu, uz odgovarajuću dokumentaciju, mogu obratiti njihovoj Službi za odnose s korisnicima, koja će zahtjeve obraditi u skladu s odredbama europske uredbe o pravima putnika.



"Vezano uz navode o pozivanju policije, prema izvješću djelatnica koje su bile zadužene za prihvat i informiranje putnika, pomoć aerodromske policije zatražena je zbog prijetnji fizičke naravi upućenih djelatnicama. Croatia Airlines razumije nezadovoljstvo putnika u situacijama poremećaja u prometu, a istodobno je dužan voditi računa o sigurnosti svojih putnika i zaposlenika", navode u odgovoru za N1 te poručuju:



"Sigurnost putnika i posade temeljni je kriterij pri donošenju svih operativnih odluka. Zahvaljujemo putnicima na razumijevanju i ispričavamo se zbog neugodnosti tijekom putovanja", zaključili su iz Croatia Airlinesa.