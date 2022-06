'Zelenski nije ni blizu milijardera, težak je maksimalno 20 milijuna dolara'

O situaciji u Ukrajini te krizi koja je zahvatila Europu zbog rata u toj zemlji u Newsnightu je govorio zamjenik urednika ukrajinskog izdanja Forbesa Mihailo Sapiton

Komentirao je i embargo Europske unije na uvoz ruske nafte pomorskim putem.

“Europljani su mjesec dana razgovarali o embargu. To je za nas Ukrajince polovična pobjeda. Bit će udarac na ruski proračun, procjene su oko 25 milijardi dolara, no to neće biti dovoljno velik udarac ruskoj ekonomiji. Europa je i dalje ovisna o ruskoj nafti i plinu. Možda se moglo učiniti više, ali u ovakvim okolnostima ovo je zapravo dobro za nas”, kaže Sapiton dodavši da bi u najboljem mogućem scenariju bila zabrana ruske nafte i plina u potpunosti, “ali zbog sastava Europske unije nema šanse da se to dogodi”.

Ukrajinci, kaže Sapiton, njemačku politiku i politiku kancelara Scholza vide kao – izdaju.

“Ako pitate bilo kojeg Ukrajinca o Njemačkoj, bez obzira koliko su Nijemci puni podrške, imidž te zemlje je narušen jer Ukrajinci vide stav vlade i kancelara kao izdaju europskih vrijednosti i izdaju ukrajinaca koji umiru za sigurnost cijelog kontinenta “, rekao je.