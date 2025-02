Zekanović o Dabri: Žao mi ga je. Sutra ću glasati za ono što je u praksi - skidanje imuniteta'

Komentirao je i izjavu bivšeg ministra da on svoj mandat ne da nikome.

'Vladajuća većina može puknuti na bilo kome. Znači, ima nas točno 76 i bilo tko može teoretski sutra odustati od toga da bude dio vladajuće većine. Međutim, ne vjerujem. Mislim da će se ovo uskoro završiti i da će kolega Dabro shvatiti da je napravio nešto što nije smio napraviti i da će vladajuća većina, baš u ovakvom sastavu, nastaviti upravljati Hrvatskom', kazao je saborski zastupnik.

Zekanović je dodao kako Dabro 'ima privatni problem', jednu tužbu koja se odnosi samo na njega.

'Vjerujem da će shvatiti što je napravio'

'On će naravno morati porazgovarati s DORH-om, vidjet ćemo što će sudac reći i nakon toga, ja sam siguran i vjerujem, da će on shvatiti što je napravio i da će se vratiti i biti dio vladajuće većine kao što je bio do sada', pojasnio je.

Rekao je i kako misli da Domovinski pokret ima problem emocionalne naravi.

'Dakle, on je njihov kolega, čovjek s kojim oni već mjesecima i godinama zajedno surađuju i teško im se odreći kolege. Iako, u ovim situacijama, treba biti malo hladnokrvan i reći, imamo zakone, pravna smo država, imamo trodiobu vlasti', kazao je.

Dotaknuo se i detalja optužbe u kojima piše da je Dabro svog sina uočio pucati iz pištolja i bacati bombu.

'Ja ga osobno, niti članovi moga kluba, a mislim da ni članovi njegove strane, ne brane. Mislim da je to nešto što nije smio napraviti i toga je svjestan i on. Tu ga nitko ne brani', rekao je Zekanović te dodao da je sada pitanje o istražnom zatvoru, je li to, nakon toliko vremena, primjerena mjera.

'Nije na nama da odlučujemo. Imamo trodiobu vlasti i sud će odlučiti o eventualnom istražnom zatvoru', zaključio je Zekanović.