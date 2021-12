Zekanović izlazi iz Suverenista: 'Olakšat ću im proces. Hvala im, laknulo mi je'

Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović bio je gost Dnevnika N1 i osvrnuo se na riječi Marijana Pavličeka iz Hrvatskih suverenista koji je poručio da se protiv njega pokreće stegovni postupak

Upitan nije li već prije znao kakve stavove imaju ljudi u stranci, rekao je da jest, ali da je mnogo napora uložio u međusobnim razgovorima, pokušavajući ih uvjeriti.



“Ukazivao sam im da odgovorni političari moraju upoznati ljude sa znanstvenim činjenicama, a to je da je cjepivo tu i da se ljudi trebaju cijepiti ako mislimo pobijediti ovu koronakrizu. Nisam ih uspio uvjeriti, tako da sam to odradio na onaj način koji sam odradio. Nisam planirao, ali eto dogodilo se spontano. Bila je ta točka dnevnog reda. Nisam ja iznenađen s ovime što se događa, ovo se odmah zapravo predosjećalo da će se dogoditi i nakon mog govora u Hrvatskom saboru. Laknulo mi je i da se mogu vratiti ponovio bih to tisuću puta”, govori.

Na konstataciju voditelja da su mu Suverenisti zamjerili njegove posljednje istupe u medijima, a ne govoru u Saboru, kaže da su Suverenisti promijenili nekoliko svojih teza.

“Prvo su mi zamjerili da sam tobože govorio o zdravstvenom stanju kolega, a ja sam ih upoznao da je zdravstveno stanje zastupnika uvijek bio predmet javnog interesa. Na koncu su sami govorili o tome. Nije to ključna stvar, ključno je jesu li oni za cijepljenje ili protiv cijepljenja. A ako netko nije za cijepljenje, a oni očito to osporavaju, ne žele to izgovoriti – tu čarobnu riječ “cijepi se”, onda su protiv toga. Cjepivo je “vaccine” engleski.

“Anti vaccine” znači da si antivakser. Ja mislim da to nije uvreda, to je legitiman stav. Danas u svijetu postoje ljudi koji su protiv cijepljenja, oni se zovu antivakseri i to je u redu. Ako je netko ravnozemljaš, a ja sam na vama konkuretnskoj televiziji vrtio globus, ja sam samo htio upozoriti na simbol nepriznavanja znanstvenih činjenica 2021. godine. Ako to kome smeta, to je njegov problem jer zemlja je okrugla”, kazao je.

Odbacuje izjave pojedinih političara o tome da će postati HDZ-ov žeton.

“Svi oni koji me znaju, znaju da je to smiješno. Naglašavam, ja sam jedini u ovom sazivu Sabora koji je u prošlom sazivu Sabora napustio Andreja Plenkovića i osobno i obiteljski nastradao. O tome nisam puno govorio, ali ne mislim danas govoriti u kameru. Svi koji me poznaju znaju da isključivo radim i govorim ono što mislim. Nema nikakve agende. Oni koji osporavaju znanstvene činjenice, neka strepe od mojih budućih istupa u Hrvatskom saboru”, veli.

Kaže da nema plan što će biti dalje.

“Stvarno nemam plan. Uskoro ću sa svim onim Suverenistima koji namjeravaju napustiti Suvereniste zajedno sa mnom razgovarati koji nam je sljedeći korak. Neću odlučivati sam. U sljedećem razdoblju u Saboru ću biti u oporbi i raditi kao nezavisni zastupnik”, poručio je zaključno.