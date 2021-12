Zekanović izvadio globus i pitao Selak-Raspudić i Bartulicu jesu li ravnozemljaši

Zašto su izmjene Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti izazvale takvu buru?,u emisiji "Otvoreno" analizirali su: Marija Selak Raspudić (Klub zastupnika Mosta), Ivan Ćelić (HDZ), Arsen Bauk (SDP), Furio Radin (potpredsjednik Hrvatskog sabora), Stjepo Bartulica (Domovinski pokret) i Hrvoje Zekanović (Hrvatski suverenisti).

- Nije bila pripremljena reakcija ni akcija. Kako je mogla biti pripremljena kad nismo mogli pretpostaviti što će se dogoditi. Iz svih nastupa se vidi da smo emotivno reagirali. Kolega Grmoja je jedna normalna osoba, koja je bila samokritična, nesretna jer je razgovarala prethodno s oporbom kad je referendum krenuo i znao je da su svi bili suglasni s takvim pitanjima, a onda je vidio da se u praksi sve raspalo zbog političkog oportunizma. Nije mogao vjerovati da se to dogodilo, a i sam je na kraju zaključio kad je vidio kako su uvrede krenule, a s njima nismo započeli mi nego kolegica Benčić koja nas je nazvala ekstremima i lagala da se protivimo cijepljenju, pokušala nad difamirati, zaključio da smo još bili i preblagi, rekla je Marija Selak Raspudić o današnjim događajima u Saboru.

Upitana je li Nino Raspudić htio napasti Grmoju, Selak Raspudić je rekla da se činjenice mogu vidjeti iz snimke.

- Ilustracija toga što je Raspudić prijetio Grbinu, a u svim medijima ruka Sabine Glasovac uperena prema nosu Nine Raspudića. Slika govori Glasovac prijeti Raspudiću, a tekst govori Raspudić prijeti Grbinu. Kako se nije mogla naći ilustracija koja to pokazuje? Nije se našla jer te prijetnje nije bilo. Poražavajuće je što Grbin nije htio reći novinarima što mu je rekao Raspudić nego je namjerno podjarivao ovu atmosferu gdje se Raspudić može neopravdano i lažno prikazati kao nasilnik, dodala je pa otkrila što je njezin suprug rekao šefu SDP-a.

- Rekao mu je: "Sram te bilo što si to rekao". Što je bio razlog zašto sam i ja reagirala. Grbin je prešao granicu civilizacijskog diskursa kad je nama rekao da parazitiramo na tuđoj smrti. Nama je neshvatljivo da netko može upotrebljavati takve riječi i uzimati mrtve da bi se s nekim politički nadmetao. I rekao je: "Gdje ste bili kad je trebalo govoriti o COVID potvrdama koje se koriste na ulazu u bolnice i ne testiraju se svi pa virus mogao ući", otkrila je Selak Raspudić dodajući kako Grbin to nije htio reći novinarima jer onda ne bi mogao ispasti žrtva.

Arsen Bauk je rekao kako ispružena ruka Sabine Glasovac njemu ne izgleda kao prijetnja.

- Ja bih prije rekao da je pokušala smiriti Raspudića, to joj vidim iz pogleda, rekao je Bauk u Otvorenom.

- Niste u pravu. Rekla mu je: "Stavi tu masku kako treba". On joj je rekao: "Hoću, HDZ-ova higijeničarko". Toliko je on bio opasan, rekla je Selak Raspudić.

Bauk je rekao kako su glasali protiv izmjena Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te uputili zaključak da se donese dvotrećinskom većinom. On je podnio povredu Poslovnika članka 253. koji govori o dvotrećinskoj većini te najavio da će tražiti sjednicu Odbora za Ustav.

- Situacija je jednostavna, Ćelić i Radin su za cijepljenje i stožerokraciju. Bartulica, Selak Raspudić su protiv cijepljenja i protiv stožerokracije. Ja sam za cijepljenje i protiv stožerokracije. Zekanović je za cijepljenje i s nepoznatim stavom o stožerokraciji, možda ga danas saznamo. Što se tiče referenduma, kolege iz Mosta recite da ste za cijepljenje i onda ćemo pozvati građane na referendum. Dok se ne čuje jasna rečenica i poziv ljudima da se cijepe, onda ćemo ostati na ovom stajalištu. Ako sučajno kažete cijepite se, morat ćemo ispuniti obećanje, rekao je Bauk.

Zekanović je rekao da je Bauk velikim dijelom u pravu.

- Moram reći da mi je jako žao Raspudića, bio je jako stamen, odolio je napadima goleme kolegice Glasovac. Stavno velika empatija prema njemu, Bulju i Miletiću, svaka vam čast, baš ste se lijepo ponijeli.

Rekao je kako u Hrvatskoj postoje dva slučaja, koji su identični - onaj u Bjelovaru (op.a. prosvjednici koji su napali liječnicu) i onaj u Saboru.

- U Hrvatskoj postoje ljudi koji ne vjeruju u cjepivo. Misle zbog svojih razloga da taj pripravak ne valja, ne znaju da smo u 21. stoljeću. Imamo one koji vjeruju cjepivu, tu sam ja. Imamo treću skupinu, koji znaju da cjepivo pomaže, ali zbog jeftinih političkih bodova to ne žele reći, rekao je Zekanović i izvadio globus.

'Ova prva skupina, oni su ravnozemljaši. Sad pitanje Selak Raspudić i Bartulici, jeste li ravnozemljaši ili ova druga skupina? Možete biti ravnozemljaš s diplomom, čak doktoratom, ili možete jasno izaći iz ormara i reći: "Ljudi cijepite se". A ja ću vas kao brata i sestru zagrliti kad vas vidim jer ste napravili dobru stvar, rekao je Zekanović.

- U Hrvatskoj postoje tri vrste ljudi, oni koji ne vjeruju u cjepivo koji ne znaju da smo u 21. stoljeću, oni koji vjeruju u cjepivo, a tu spadam i ja, koji kao odgovoran političar zagovaram cijepljenje i imamo treću skupinu koja zna da cjepivo pomaže ali to zbog političkih bodova ne žele reći, rekao je Zekanović i izvadio globus.

- Dakle, ova prva skupina, oni su ravnozemljaši, rekao je Zekanović i počeo polako vrtjeti globus. Nakon toga je Bartulicu i Selak Raspudić upitao spadaju li oni u drugu skupinu ljudi ili su ravnozemljaši.

Bartulica je poručio Zekanoviću kako ih ovakav način komuniciranja neće dovesti naprijed. Ispravio je Bauka i rekao da je više puta javno i glasno govorio kako se ranjive skupine i stariji trebaju cijepiti.

- Hrvatska ima ovoliki broj umrlih jer nije u dovoljnoj mjeri cijepila najranjivije, tu smo zakazali. To je neosporno i to govore brojke. Ja sam cijelo vrijeme pokušavao razboriti poručivati da se ljudi sami trebaju brinuti za svoje zdravlje i preuzeti odgovornost. Po meni nije prihvatljivo da se Vlada ponaša kao skrbnik svih građana i da svakodnevno docira i govori što treba činiti, rekao je Bartulica dodajući kako mu nije problem javno reći da cjepivo ima benefite.

Kazao je kako svatko ima govoriti po svojoj savjesti.

- Svi smo zajedno u ovoj nevolji. Današnja slika iz Sabora sigurno nije najsvjetliji dan u povijesti te institucije. Moramo biti svjesni svoje odgovornosti. Na ovako jeftin način pokušavati dobiti pažnju ili bodove, nisam nikad to radio. Do kraja ću govoriti što mislim. Često vlada svojim odlukama izazivaju više štete nego koristi. Želi se stvoriti dojam da se suzbija virus, a to je daleko od stvarnosti. Ne razumijem zašto je Plenković izabrao put s COVID potvrdama koji se pokazao poraznim u mnogim zemljama, rekao je Bartulica.