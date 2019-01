Zdravstveni stručnjak dao ostavku zbog protuznanstvenih stajališta vlade

Predsjednik talijanskog Nacionalnog instituta za zdravlje (ISS) Walter Ricciardi u srijedu je objasnio da je sredinom prosinca dao ostavku na tu dužnost zbog toga što je populistička vlada podržala otvoreno protuznanstvenu politiku koja potkopava javno zdravstvo

'Kada zamjenik premijera kaže da on, koji je otac, misli da ima previše obveznih, nepotrebnih i opasnih cjepiva, to nije samo neznanstveno, to je protuznanstveno', rekao je o šefu Lige Matteu Salviniju.

'Ponavljati da su migranti nositelji bolesti je neutemeljeno i prisiljava Institut na autocenzuru, kako ne bi proturječio političkoj liniji', dodao je. Inzistiranje vlade na tvrdnji da su tvornice koje recikliraju otpad u energiju zastarjele nema nikakvog smisla, ocijenio je. Zakon koji je ublažio kriterije korištenja kontaminiranog tla za poljoprivredu je 'odluka donesena bez procjene utjecaja na zdravlje'.

U svibnju 2017. je vlada lijevog centra pri upisu u školu odredila 12 obveznih cjepiva, među kojima su cjepiva protiv ospica, tetanusa i polia. Stopa procijepljenosti dvogodišnje djece protiv ospica je pala na 85,3 posto u 2015. godini, a Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje 95 posto.

M5S se pobunio da iza svega stoji korist farmaceutske industrije, a Liga je nastavila sa spornim tvrdnjama o povezanosti cjepiva i autizma.

Početkom prosinca je koalicija na vlasti šokirala talijansku znanstvenu zajednicu i otpustila članove odbora stručnjaka zaduženih za savjetovanje vlade o zdravstvenoj politici.