Zdravko Marić o sponzorskim kartama za Svjetsko prvenstvo u Rusiji: Imam izvode iz banke...

Ministar financija Zdravko Marić prije sjednice Vlade komentirao je situaciju s luksuznim Mercedesom u dvorištu Gabrijele Žalac, ali i sponzorske karte za utakmicu s Engleskom

Marić je odgovorio da je on platio svoje troškove i da nije u sukobu interesa.

U uvodnom dijelu sjednice Vlade premijer Plenković nije komentirao ni najnoviju aferu vezanu za Zdravka Marića ni aferu vezanu za ministricu Gabrijelu Žalac.

Ministri branitelja te mora, prometa i infrastrukture Tomo Medved i Oleg Butković izjavili su da ne znaju tko bi mogao smještati ministrici Gabrijeli Žalac, koja je, nakon što se jučer našla u aferi s luksuznim Mercedesom, izjavila da ima insinuacije da joj netko smješta te da se možda radi i o unutarstranačkim sukobima.

Ministar branitelja Tomo Medved kazao je da ministricu Žalac treba pitati tko joj smješta.

Kolegica Žalac svoj posao radi iznimno odgovorno, kazao je Medved i dodao da ne može ulaziti u to tko bi joj iz HDZ-a mogao smještati te da to treba pitati ministricu.

Da ne zna tko bi joj smještao, kazao je i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković uoči sjednice Vlade.

'Ne bih to komentirao, ipak je ona moja kolegica. Ona je jučer dala objašnjenja, a ovo što se tiče stranke i ljudi koji bi u stranci radili to i nekome pakirali, očekujem da ćemo razgovarati na stranačkim tijelima, to je mjesto na kojem se o tome raspravlja', kazao je.

Upitan zna li ima li Žalac neprijatelja unutar stranke, rekao je da ih ne pozna i da nije dobio takav dojam.

Medved: Znam da je dar veći od 500 kuna sukob interesa

Na novinarsko pitanje bi li on, kao što je navodno napravio i ministar Zdravko Marić, primio na dar karte za utakmice za Svjetsko nogometno prvenstvo u Rusiji, Medved je kazao da nije išao u Rusiju, iako je imao ponudu.

'Imao sam ponudu, ali imao sam drugih obveza ovdje i nisam išao na utakmicu', kazao je.

Upitan zna li da je primitak dara vrednijeg od 500 kuna sukob interesa, Medved je kazao da zna.

'Pitajte kolegu Marića', poručio je.

Ministar financija Zdravko Marić na utakmici na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji bio je u društvu šibenskog poduzetnika Josipa Stojanovića Jollyja, u čijem je vlasništvu i automobil koji je parkiran ispred kuće ministrice Žalac.

Saborski zastupnik SDP-a Goran Maras jučer je rekao kako je Stojanović dobio kredit HBOR-a, u čijem Nadzornom odboru sjedi ministrica Žalac. No u Nadzornom odboru je i ministar Zdravko Marić, a na pitanja novinara o prijateljstvu njega i Marića, Jolly je jučer rekao da su oni stari prijatelji i da su zajedno išli u Rusiju.