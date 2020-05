Potpredsjednica HDZ-a Zdravka Bušić komentirala je u subotu komemoraciju za žrtve Bleiburga, Milanovićev odlazak s komemoracije u Okučanima, kao i pripreme HDZ-a za parlamentarne izbore.

"Svake godine otkad imamo slobodnu državu, imamo svetu misu na Bleiburgu. Svih dosadašnjih godina to je bila misa za duše onih koji su poginulih nakon 2. svjetskog rata. Tu je bilo incidenata koji su uvijek izišli u prvi plan. Rekla da je to manjina. Ja sam također išla na svete mise i ljudi su uvijek išli s velikim pijetetom. Samo nažalost, često puta i mediji zapravo izvješća svoja nekako formuliraju na način da je tu bilo izgreda i da su neki nosili odore s obilježjima", kazala je Bušić za N1.

Smatra kako je hrvatski narod zreo za pravu pomirbu.

Vezano uz odlazak predsjednika Zorana Milanovića iz Okučana kazala je da joj je žao da je predsjednik tako reagirao.

'Osobno mislim da nije imao razlog otići. Ne podržavam takve stvari da se na taj način provocira, bilo je apsolutno nepotrebno da se ističu te majice. Mislim da je gospodin predsjednik mogao ostati tamo. To se izvelo kao jedna vrsta provokacije", smatra Bušić.

O pozdravu "Za dom, spremni" kaže kako je njen stav da je to pozdrav koji je bio ranije. "Ja bih najradije da mi to ostavimo po strani i da ostavimo za povijest, to bi bila moja poruka", rekla je.

Navela je i da su HOS-ove snage branile hrvatsku državu. 'Imamo i zastavu HOS-a pod kojom su se borili, ova ploča koja je bila tu su imena 11 branitelja koji su dali život za slobodu. Vijeće za suočavanje s prošlošću koje kaže da je pozdrav za dom spremni kad su svete mise za ljude koji su dali život pod tom zastavom, da je to prihvatljivo", dodala je.

Bušić smatra kako ideološke teme nikako ne pomažu HDZ-u. Ističe kako je HDZ u planu raditi na izborima.