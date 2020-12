Zbunjuje vas ponovno uvođenje propusnica? Evo zašto neće biti kazni, kako do njih mogu oni bez računala i putovati u inozemstvo kroz druge županija

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova i zamjenik voditelja Nacionalnog stožera civilne zaštite Damir Trut za Jutarnji list odgovorio je sva pitanja vezana za ograničenje kretanja između županija.

Kad stupa na snagu odluka o propusnicama i kad točno završava?

Zabrana napuštanja mjesta prebivališta, osim u iznimnim slučajevima, stupa na snagu 23. prosinca u 00.01 (noć s utorak, 22. prosinca, na srijedu, 23. prosinca), a traje do 8. siječnja 2020, javlja Jutarnji list.

Koje su propisane sankcije ako policija zatekne osobu na području druge županije bez propusnice?

Sankcija nema jer nitko neće moći proći a da ga ne zaustavi policija. Policijski službenici bit će na svim punktovima 0-24 dok god traju odluke.

Postoje li kategorije građana koji mogu putovati bez propusnica?

Zabrana se ne odnosi na osoblje nužno za održavanje prometa i opskrbu; dnevne migracije zaposlenih u službama važnim za pružanje zdravstvene i veterinarske zaštite, dostavu lijekova i sanitetskog materijala, održavanje komunalne djelatnosti, vodoopskrbe i odvodnje, opskrbe plinom i strujom, zaštitarske službe, izvješćivanje javnosti, pacijente koji zahtijevaju medicinsku skrb, putovanja na posao i s posla koji se ne može obaviti od kuće, žurne i operativne službe koje sudjeluju u sprečavanju širenja bolesti, diplomatsko osoblje. Svi iz ovih kategorija moraju imati iskaznicu ili drugi odgovarajući dokument kojom se potvrđuje pripadnost određenoj grupi.

Znači li to da se oni mogu kretati slobodno kada i kako žele?

Ne. Za svaki prelazak iz županije u županiju, neovisno o iskaznici, treba imati valjan razlog. Primjerice, ako je u pitanju posao, dobro je imati radni nalog. Na njemu treba biti naznačen razlog putovanja i naznačene točke A i B, odnosno odakle i se ide i gdje. Dakle, smije se koristiti isključivo za posao.

Trebaju li pacijenti koji idu na liječenje imati propusnicu?

Trebaju, jer zbog elektronskih uputnica uglavnom nema pisanog dokumenta koji omogućuje prolaz.

Gdje se i kako može zatražiti propusnica?

Propusnice izdaju županijski stožeri, a u iznimnim situacijama i Nacionalni stožer. Sve informacije za izdavanje propusnica mogu se dobiti na e-mail propusnice@rdd.gov.hr, zatim na telefon 0800-80-90 ili na web stranici epropusnice.gov.hr

Ako se propusnica traži zbog posla, tko ispunjava zahtjev, tvrtka ili zaposlenik?

Taj dio se još usuglašava, ali ako je riječ o manjem broju djelatnika neke tvrtke, onda će tražiti osobno. Ako je riječ o nekom većem pogonu, onda će tvrtka tražiti za svoje zaposlenike.

Što je s građanima koji nisu informatički pismeni?

Za građane koji nisu informatički pismeni uvedena je telefonska linija, broj 0800-80-90, na kojem mogu dobiti sve informacije.

Koji su razlozi na temelju kojih će se odobravati propusnica?

Propusnice će se izdavati onima koji rade u županiji koja nije njihovo mjesto prebivališta, ako nemaju mogućnosti rada od doma. Izdavat će se i osobama koji moraju ostvariti zdravstvenu zaštitu u drugoj županiji.

Hoće li uplaćeni aranžman u drugoj županiji biti razlog za izdavanje propusnice?

Hoće. Kao dokaz prilikom traženja propusnice prilaže se uplata na kojoj je navedeno koliko dana traje putovanje. Rezervacija nije dovoljna, aranžman mora biti uplaćen. Ta propusnica vrijedi samo jednokratno za dane za koje je uplaćen aranžman i to za odlazak i povratak. Ako je netko uplatio kuću u Gorskom kotaru, ne može ići na izlet na Plitvice. Uplata mora biti izvršena do datuma kad na snagu stupa ova odluka, dakle do 23. prosinca.

Ako roditelji maloljetne djece dobiju propusnicu, mogu li djeca putovati s njima bez propusnice?

Mogu, za maloljetnu djecu ne treba tražiti propusnice.

Hoće li saborski zastupnici dobiti propusnice kao i na proljeće?

Saborski zastupnici mogu prolaziti uz dokument, ali i za njih vrijedi pravilo da moraju imati valjani razlog.

Koliko će trajati procedura izdavanja propusnice - u kojem roku je ljudi mogu očekivati?

Najbliži odgovor je 'što prije', a to ovisi o broju onih koji će ih tražiti.

Ako se ljudi zateknu negdje drugdje nakon što Odluka o propusnicama stupi na snagu, mogu li se vratiti kući bez propusnice?

Mogu. Odluka o zabrani napuštanja mjesta prebivališta ne odnosi se na povratak u mjesto prebivališta. Dakle, svatko se može vratiti na adresu stanovanja u bilo koje vrijeme, neovisno o mjerama.

Trebaju li građani propusnicu za putovanje u inozemstvo, ako moraju proći kroz druge županije?

Da. Primjerice, ako građanin ide iz Dubrovnika za Sloveniju, zatražit će propusnicu za tu relaciju i treba se kretati rutom koja je predviđena.