Hrvatska već 14 godina pomaže Crnoj Gori na putu prema Europskoj uniji, ali od svojih zahtjeva neće odustati, poručio je u petak premijer Andrej Plenković iz Škabrnje. Odgovarajući na optužbe crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića da Zagreb koči europske integracije njegove zemlje, Plenković je detaljno objasnio kojih osam pitanja Hrvatska želi riješiti. Pozdravio je odluku Podgorice da isplati 18 milijuna eura odštete bivšim zatočenicima logora Morinj, ali upozorio da bi svako dovođenje u pitanje kopnene granice Hrvatska mogla protumačiti kao teritorijalne pretenzije

Plenković je reagirao na Milatovićeve izjave iz Ohrida, gdje je crnogorski predsjednik Hrvatsku optužio da bilateralnim sporovima otežava pristupanje Crne Gore Europskoj uniji. Milatović se pozvao na deklaraciju Hrvatskog sabora iz 2011. godine, kojom se Hrvatska obvezala da otvorenim bilateralnim pitanjima neće kočiti europski put susjednih država. Premijer, međutim, tvrdi da Hrvatska upravo čini suprotno od onoga za što je Milatović optužuje. 'Crna Gora 2012. krenula je u proces pristupnih pregovora. Dakle, već punih 14 godina Hrvatska aktivno pomaže Crnoj Gori', rekao je Plenković. Podsjetio je da je Hrvatska Podgorici ustupila prijevod cjelokupne pravne stečevine EU-a, da su hrvatski stručnjaci sudjelovali u brojnim reformama te da je Zagreb podržao otvaranje svih i zatvaranje više od 20 pregovaračkih poglavlja. Usto Hrvatska već godinama upozorava na osam otvorenih pitanja koja želi riješiti prije završetka pregovora, kaže Plenković, prenosi HRT.

Odšteta za Morinj: 'Riječ je o dobrom dogovoru' Jedno od tih pitanja sada je, prema Plenkovićevim riječima, riješeno. Crnogorska vlada odlučila je isplatiti oko 18 milijuna eura odštete hrvatskim državljanima koji su početkom devedesetih bili zatočeni u logoru Morinj kod Kotora. Plenković je pozdravio odluku i zahvalio svima koji su sudjelovali u pregovorima, uključujući hrvatske ministre i crnogorske predstavnike. Kroz Morinj je prošlo 317 zatočenika, od kojih je danas živo 260. Dogovor predviđa obeštećenje preživjelih, ali i naknadu od 50.000 eura obiteljima preminulih zatočenika. 'Riječ je o tome da je kroz Morinj prošlo 317 zarobljenika, zatočenika. Mnogi od njih tamo su bili maltretirani, mučeni, neki su i ubijeni', rekao je premijer. Dogovor o odšteti ocijenio je važnim korakom u rješavanju pitanja koja opterećuju odnose dviju država.

Što je s preostalih pet zahtjeva? Plenković je podsjetio da su prije dogovora o odšteti riješena još dva hrvatska zahtjeva. Crna Gora prihvatila je očuvanje spomen-ploče kod nekadašnjeg logora Morinj te promijenila ime gradskog bazena u Kotoru. Bazen je nosio ime Zorana Gopčevića, nekadašnjeg vaterpolista kojeg se povezuje s djelovanjem u logoru Morinj tijekom agresije na Hrvatsku. Zagreb je smatrao neprihvatljivim da javni objekt nosi njegovo ime, a crnogorske vlasti u međuvremenu su ga uklonile. No otvorena su još tri pitanja koja Hrvatska povezuje sa suočavanjem s ratnom prošlošću i pravima hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Prvo je sudbina 14 osoba nestalih tijekom ratnih zbivanja 1991. godine. Plenković kaže da Podgorica tvrdi kako su relevantni dokumenti završili u Beogradu, ali od crnogorskih vlasti očekuje dodatni napor u pronalaženju informacija. Drugo je procesuiranje ratnih zločina. Premijer smatra da je u Crnoj Gori premalo osoba odgovaralo za zločine počinjene tijekom agresije na Hrvatsku te očekuje daljnje postupanje nadležnog tužiteljstva. Treće se odnosi na imovinska prava više od 50 hrvatskih obitelji u Crnoj Gori. Prema hrvatskom stajalištu, njima je imovina oduzimana na diskriminirajući način, a za to nisu primjereno obeštećene. 'To nisu bilateralna pitanja u smislu izmišljanja nekih problema koje sada Hrvatska želi staviti na dnevni red, nego su pitanje vrijednosti koje svaka članica, kada ulazi u Europsku uniju, treba prihvatiti', poručio je Plenković. Svih šest pitanja, uključujući tri koja su već riješena, Hrvatska povezuje s pregovaračkim poglavljem 23, koje obuhvaća pravosuđe i temeljna prava.