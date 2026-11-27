Hrvatska već 14 godina pomaže Crnoj Gori na putu prema Europskoj uniji, ali od svojih zahtjeva neće odustati, poručio je u petak premijer Andrej Plenković iz Škabrnje. Odgovarajući na optužbe crnogorskog predsjednika Jakova Milatovića da Zagreb koči europske integracije njegove zemlje, Plenković je detaljno objasnio kojih osam pitanja Hrvatska želi riješiti. Pozdravio je odluku Podgorice da isplati 18 milijuna eura odštete bivšim zatočenicima logora Morinj, ali upozorio da bi svako dovođenje u pitanje kopnene granice Hrvatska mogla protumačiti kao teritorijalne pretenzije
Plenković je reagirao na Milatovićeve izjave iz Ohrida, gdje je crnogorski predsjednik Hrvatsku optužio da bilateralnim sporovima otežava pristupanje Crne Gore Europskoj uniji. Milatović se pozvao na deklaraciju Hrvatskog sabora iz 2011. godine, kojom se Hrvatska obvezala da otvorenim bilateralnim pitanjima neće kočiti europski put susjednih država.
Premijer, međutim, tvrdi da Hrvatska upravo čini suprotno od onoga za što je Milatović optužuje. 'Crna Gora 2012. krenula je u proces pristupnih pregovora. Dakle, već punih 14 godina Hrvatska aktivno pomaže Crnoj Gori', rekao je Plenković.
Podsjetio je da je Hrvatska Podgorici ustupila prijevod cjelokupne pravne stečevine EU-a, da su hrvatski stručnjaci sudjelovali u brojnim reformama te da je Zagreb podržao otvaranje svih i zatvaranje više od 20 pregovaračkih poglavlja. Usto Hrvatska već godinama upozorava na osam otvorenih pitanja koja želi riješiti prije završetka pregovora, kaže Plenković, prenosi HRT.
Odšteta za Morinj: 'Riječ je o dobrom dogovoru'
Jedno od tih pitanja sada je, prema Plenkovićevim riječima, riješeno. Crnogorska vlada odlučila je isplatiti oko 18 milijuna eura odštete hrvatskim državljanima koji su početkom devedesetih bili zatočeni u logoru Morinj kod Kotora. Plenković je pozdravio odluku i zahvalio svima koji su sudjelovali u pregovorima, uključujući hrvatske ministre i crnogorske predstavnike.
Kroz Morinj je prošlo 317 zatočenika, od kojih je danas živo 260. Dogovor predviđa obeštećenje preživjelih, ali i naknadu od 50.000 eura obiteljima preminulih zatočenika. 'Riječ je o tome da je kroz Morinj prošlo 317 zarobljenika, zatočenika. Mnogi od njih tamo su bili maltretirani, mučeni, neki su i ubijeni', rekao je premijer.
Dogovor o odšteti ocijenio je važnim korakom u rješavanju pitanja koja opterećuju odnose dviju država.
Što je s preostalih pet zahtjeva?
Plenković je podsjetio da su prije dogovora o odšteti riješena još dva hrvatska zahtjeva. Crna Gora prihvatila je očuvanje spomen-ploče kod nekadašnjeg logora Morinj te promijenila ime gradskog bazena u Kotoru.
Bazen je nosio ime Zorana Gopčevića, nekadašnjeg vaterpolista kojeg se povezuje s djelovanjem u logoru Morinj tijekom agresije na Hrvatsku. Zagreb je smatrao neprihvatljivim da javni objekt nosi njegovo ime, a crnogorske vlasti u međuvremenu su ga uklonile.
No otvorena su još tri pitanja koja Hrvatska povezuje sa suočavanjem s ratnom prošlošću i pravima hrvatske zajednice u Crnoj Gori. Prvo je sudbina 14 osoba nestalih tijekom ratnih zbivanja 1991. godine. Plenković kaže da Podgorica tvrdi kako su relevantni dokumenti završili u Beogradu, ali od crnogorskih vlasti očekuje dodatni napor u pronalaženju informacija.
Drugo je procesuiranje ratnih zločina. Premijer smatra da je u Crnoj Gori premalo osoba odgovaralo za zločine počinjene tijekom agresije na Hrvatsku te očekuje daljnje postupanje nadležnog tužiteljstva. Treće se odnosi na imovinska prava više od 50 hrvatskih obitelji u Crnoj Gori. Prema hrvatskom stajalištu, njima je imovina oduzimana na diskriminirajući način, a za to nisu primjereno obeštećene.
'To nisu bilateralna pitanja u smislu izmišljanja nekih problema koje sada Hrvatska želi staviti na dnevni red, nego su pitanje vrijednosti koje svaka članica, kada ulazi u Europsku uniju, treba prihvatiti', poručio je Plenković. Svih šest pitanja, uključujući tri koja su već riješena, Hrvatska povezuje s pregovaračkim poglavljem 23, koje obuhvaća pravosuđe i temeljna prava.
Hrvatska želi povrat školskog broda Jadran
Preostala dva zahtjeva Hrvatska povezuje s poglavljem 31, odnosno vanjskom, sigurnosnom i obrambenom politikom. Jedan od njih odnosi se na školski brod Jadran, koji je početkom rata bio na remontu u Crnoj Gori i nikada nije vraćen u Hrvatsku.
Plenković je podsjetio da je njegova matična luka bila Split te da je Jugoslavenska ratna mornarica tijekom raspada države velik dio brodova, podmornica i naoružanja odvela u Crnu Goru. Hrvatska, kaže, ne traži rješavanje svih pitanja sukcesije odjednom, nego povrat Jadrana kao simboličnu gestu.
'Želimo da se na simboličan način obavi restitucija, povrat školskog broda Jadran, čime bismo na simboličan način to pitanje zatvorili', rekao je. Smatra da takav dogovor ne bi trebao biti prevelik problem za Crnu Goru te da bi poslije otvorio prostor i za suradnju dviju mornarica.
'Ako netko ima pretenzije na hrvatsko kopno...'
Najosjetljivijim od svih osam pitanja Plenković smatra granicu. Hrvatska inzistira na potvrđivanju kopnene granice utvrđene na temelju nekadašnjih republičkih granica u Jugoslaviji, u skladu s načelima Badinterove komisije. Crna Gora želi da se kopnena i morska granica rješavaju zajedno, a njezin predsjednik Jakov Milatović najavio je mogućnost međunarodnog suda ili arbitraže ako dvije države ne postignu dogovor.
Plenković poručuje da Hrvatska za takav pristup ne vidi razlog. 'Granica je utvrđena. Treba li nešto demarkacijski raditi, metar ovdje, metar ondje, to je tehničko pitanje, to uopće nije sporno. Ali ono što je utvrđeno jest da kopnena granica između Crne Gore i Hrvatske dotiče more na Konfinu', rekao je.
Objasnio je da je Zagreb Podgorici poslao prijedlog sporazuma o kopnenoj granici koji ima samo četiri članka. Riječ je, kaže premijer, o jednostavnom dokumentu koji ne zahtijeva dugotrajne pregovore. Hrvatska je spremna razgraničenje na moru ostaviti za kasnije, ali traži da se kopnena granica sada potvrdi.
Plenković je upozorio i na posljedice ako Crna Gora počne dovoditi u pitanje načela na kojima Hrvatska temelji svoj zahtjev. 'Ako je to nešto što crnogorska vlast danas, 2026. godine, dovodi u pitanje, mi to ne možemo tumačiti drukčije nego kao eventualne pretenzije na hrvatsko kopno', rekao je.
Dodao je da bi takav pristup otvorio pitanje spremnosti Crne Gore za članstvo u Europskoj uniji.
'A ako netko ima pretenzije na kopno zemlje koja mu je susjedna i koja mu pomaže sve ove godine na putu u Europsku uniju, onda možda još nismo zreli da se dođe za isti europski stol, stol europske obitelji koja se zove Europska unija', poručio je. 'Mislim da su stvari rješive. Treba malo političke volje na crnogorskoj strani da se sve te stvari koje su, po meni, sasvim legitimne i opravdane riješe', zaključio je Plenković.