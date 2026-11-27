Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva (HND) Hrvoje Zovko istaknuo je opasnost strateških tužbi protiv javnog djelovanja (SLAPP) za novinare i medije. Zovko je ocijenio SLAPP tužbe zloupotrebom pravosuđa i modelom kojem moćnici zastrašuju i financijski psihički iscrpljuju novinare.

U sklopu skupa ' ' Zaštita od SLAPP-a u Hrvatskoj – kako dalje? ' predstavljeno je i istraživanje relevantne sudske prakse hrvatskih sudova u predmetima protiv medija koje je proveo Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo s partnerima .

''Vi danas ne morate nužno fizički napasti nekog novinara ili novinarku, iako mi prema podacima HND-a u zadnjih deset godina, imamo oko 200 slučajeva evidentiranih fizičkih i verbalnih napada, dovoljno je da nekoga financijski iscrpljujete'', kazao je Zovko.

Ocijenio je i kako je Hrvatska, što se SLAPP tužbi tiče, ''grozna zemlja'', ističući kako smo u posljednjih pet godina tri puta bili proglašeni europskim prvacima u SLAPP tužbama te da je jedna od tri, kako je kazao, neslavne titule dodijeljena Hrvatskoj radioteleviziji, a dvije hrvatskim sucima.

Profesorica na Pravnom fakultetu u Zagrebu Aleksandra Maganić prokomentirala je u srpnju usvojen Zakon o zaštiti osoba uključenih u javno djelovanje ocijenivši taj hrvatski ''anti SLAPP'' zakon ''prilično solidnim'', no da njegova uspješnost ovisi o sudskoj praksi.

''Suci će biti oni koji će odlučivati u tim postupcima i o njima ovisi hoće će primjenjivati procesne instrumente koji im stoje na raspolaganju sukladno tome zakonu. Teško je sada govoriti o rezultatima, s obzirom da je zakon tek nedavno stupio na snagu, a osobno mislim da ih treba poticati na rano odbijanje tužbenog zahtjeva'', kazala je Maganić.

Pojasnila je da bi suci trebali reagirati ukoliko se primijeti da postoji veliki broj indikatora koji upućuju na to da je riječ SLAPP tužbi, ali i da se ne smije donositi odluka na temelju samo jednog indikatora. Maganić je zaključila i da to može dovesti do isticanje prevelikog broja SLAPP tužbi ili zaključka da su SLAPP tužbe značajno zastupljenije nego u drugim europskim zemljama.

Profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu i član Centra Miko Tripalo Alan Uzelac istaknuo je okolnosti i donošenja hrvatskog ''anti SLAPP'' zakona i njegove ciljeve-

''Europska unija nas je potaknula da promijenimo svoj zakonodavni okvir i donesemo zakon koji će štititi od zlonamjernih tužbi radi sprečavanja javnoga djelovanja. Jedna od glavnih stvari koju će prije svega trebati osigurati jest da se postupci ne vode dvije, tri ili pet godina'', kazao je Uzelac.

Pojasnio je i kako je vrlo važno ujednačavanje sudske prakse i primjena odredbi kojima se u vrlo kratkom roku mogu odbaciti tužbeni zahtjevi ako se ustanovi da su iza njih kriju, kako je kazao. pokušaji da se spriječi djelovanje medija, djelovanje nevladinih organizacija ili drugih sudonika u javnom djelovanju.

U sklopu skupa predstavljeni su rezultati istraživanja sudske prakse hrvatskih sudova, koje je predstavila Ivana Zeljko, članica Centra Miko Tripalo. Istraživanje je ukazalo na određene neujednačenosti u sudskoj praksi u pogledu odlučivanja o osnovanosti tužbenih zahtjeva, visini naknada i dokazivanju štete. Istodobno je utvrđen trend sve češćeg pozivanja sudova na praksu Europskog suda za ljudska prava i druge međunarodne izvore, kao i češćeg provođenja testa razmjernosti.