Komentirajući tu promjenu, Milanović je rekao da je „sama atmosfera sastanka bila drukčija zbog ljudi” te da se „razumno pristupilo nekim pitanjima koja nas možda dijele”, što je velik napredak.

Na Ohrid je, u prvom inozemnom nastupu nekog predstavnika novih vlasti u Srbiji, stigao i Aleksandar Čupić, predsjednik parlamenta i vršitelj dužnosti predsjednika.

Hrvatski predsjednik r ekao je da je mnogo puta sudjelovao na sastancima Procesa na kojima je atmosfera „nekad znala biti neugodna”, no da je ovaj susret bio „najugodniji” dosad.

Milanović u petak na Ohridu sudjeluje na sastanku Procesa Brdo Brijuni koji okuplja Hrvatsku i Sloveniju, osnivačice tog formata, te zemlje zapadnog Balkana koje žele članstvo u Europskoj uniji.

Sastanak u Sjevernoj Makedoniji održao se dan nakon što je Europski parlament (EP) u Strasbourgu usvojio rezoluciju o Vukovaru u kojoj se odaje počast stradalima u tom gradu, osuđuje slavljenje ratnih zločinaca i poziva Srbiju da otvori ratne arhive kako bi pomogla u rješavanju pitanja 1725 nestalih iz Domovinskog rata.

Studentski pokret u Srbiji priopćenjem je kritizirao rezoluciju, ocijenivši da ne pridonosi objektivnom sagledavanju događaja iz skorašnje povijesti, niti izgradnji povjerenja i pomirenja naroda bivše Jugoslavije.

Milanović je rekao da se slaže s „elementima tog dokumenta” EP-a, „poludemokratske institucije nedemokratske EU-a”, iako je nešto kasnije rekao da „nije pročitao tu rezoluciju”, ali „otprilike zna što može biti u njoj”.

Predsjednik razumije da Hrvatska i Srbija „ne mogu imati isto mišljenje o tim pitanjima te ga nikad neće imati”, no da to ne smije biti prepreka normalnijim odnosima.

„Tu je naše stajalište u Hrvatskoj manje više jedinstveno, bez obzira na političke razlike”, rekao je o Vukovaru.

„To ne znači da očekujem da u Srbiji bilo tko o tim stvarima govori kako mi mislimo i kako mi to vidimo”.

Režija iste politike

Događaji u Vukovaru, a i „neke ružne stvari” koje su se dogodile ranije, bile su u „režiji iste politike” s kojom se dio Srbije obračunava i dan danas.

„Nadam se da nećete još dugo jer to opterećuje naše odnose”, rekao je novinarima iz Srbije.

Milanović je naglasio da će uvijek biti „spreman, zainteresiran i radostan” za dijalog sa Srbijom kakav je bio na Ohridu, „jer se tako može razgovarati, bez da se jedno drugome unosimo u lice”. Zaključio je da je to „početak jednog boljeg vremena”.

Predsjednik je na Ohridu bio malo pesimističniji oko Europske unije, kazavši da ona „prolazi teško vrijeme” te nema odgovore za izazove pred sobom ili su oni loši.

Unija je sjajno funkcionirala, ali ne i proteklih godina, istaknuo je Milanović, pa kazao da se EU danas pretvara u „jedno disfunkcionalno carstvo”, te da, što se njega tiče, Hrvatska u tome neće sudjelovati.