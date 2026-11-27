Premijer Andrej Plenković prozvao je u petak Možemo! zbog dvostrukih kriterija nakon što je član te stranke Goran Đulić, protiv kojeg je USKOK podigao optužnicu u aferi Hipodrom, imenovan predsjednikom Vijeća za prevenciju kriminala zagrebačke gradske četvrti Trnje
„To govori o čistunstvu Možemo!, o dvostrukim kriterijima i svemu onome na što smo upozoravali”, rekao je Plenković tijekom boravka u Škabrnji na novinarski upit o Đulićevu imenovanju.
Ironičan komentar
Đulić, koji je ujedno predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje, na novu je dužnost imenovan u utorak.
Plenković je, rekavši da se upravo vratio iz Bruxellesa, ironično komentirao i medijski tretman tog imenovanja, ustvrdivši da portali vjerojatno „pršte o tome i svi samo o tome govore”.
„Rugam se, zato nisam ni znao. Ali da je možda ovaj bio iz HDZ-a, možda bih čuo i ja, ovako nisam”, kazao je.
„Dobro da ga nisu stavili u Upravno vijeće Jankomira”, dodao je Plenković, referirajući se na Kliniku za psihijatriju Sveti Ivan.
Benčić: Optužnica protiv Đulića još nije potvrđena
Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić izjavila je ranije da optužnica protiv Đulića još nije potvrđena te da će, utvrdi li sud njegovu krivnju, biti isključen iz stranke u skladu s njezinim Etičkim kodeksom.
Pojasnila je da je u Hrvatskoj praksa da predsjednici vijeća gradskih četvrti ujedno predsjedaju vijećima za prevenciju kriminala, koja su savjetodavna tijela bez ovlasti odlučivanja, vlastitog proračuna i mogućnosti raspolaganja sredstvima.
Benčić je odbacila tvrdnje da brani Đulića, kao i ocjene da između HDZ-a i Možemo! nema razlike u postupanju u takvim slučajevima. Istaknula je da Možemo! među svojim članovima nema osoba osuđenih za korupciju, pa ni onih s potvrđenom optužnicom.