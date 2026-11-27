„To govori o čistunstvu Možemo!, o dvostrukim kriterijima i svemu onome na što smo upozoravali”, rekao je Plenković tijekom boravka u Škabrnji na novinarski upit o Đulićevu imenovanju.

Ironičan komentar

Đulić, koji je ujedno predsjednik Vijeća Gradske četvrti Trnje, na novu je dužnost imenovan u utorak.

Plenković je, rekavši da se upravo vratio iz Bruxellesa, ironično komentirao i medijski tretman tog imenovanja, ustvrdivši da portali vjerojatno „pršte o tome i svi samo o tome govore”.