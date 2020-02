Zbog obnove piste splitski aerodrom zatvara se na dva dana

Zbog obnove uzletno-slijetne piste obustavljeno je slijetanje zrakoplova u zračnu luku Split i uzlijetanje iz nje, a za to vrijeme zrakoplovi su preusmjereni u zračnu luku Zadar, doznaje se u petak od pomoćnika direktora splitske zračne luke Pere Bilasa.

Svim putnicima koji tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana putuju zrakoplovima do Splita, nakon slijetanja u zadarsku zračnu luku osiguran je prijevoz autobusima do Splita, kao i obrnuto, od Splita do zadarske zračne luke, rekao je Bilas.