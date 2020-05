Popularni zagrebački buvljak Hrelić ipak se neće održati ove nedjelje prvi put nakon izbijanja pandemije, iako je ukinuta zabrana održavanja sajmova, piše u petak Jutarnji list

Naime, budući da je i dalje na snazi zabrana rada nedjeljom, u upravi sajma su, nakon dugotrajnih konzultacija, donijeli odluku da će se do daljnjega Sajam automobila i Hrelić održavati subotom umjesto nedjeljom od 5.00 do 14.00 sati, a Hrelić će se održavati i srijedom.

Sve je to posljedica odluka Kriznog stožera civilne zaštite pa će se tako do daljnjega posjetitelji morati naviknuti da na popularni buvljak do daljnjega idu subotom. Hoće li posjet subotom biti isti kao i nedjeljom, vidjet će se već ove subote. Neki od prvih komentara nakon što je poznati sajam objavio odluku na svojoj Facebook stranici bili su: 'To ne bu bilo isto' i 'Bolje i subota nego ništa, ali nedjelja je bila dan za Hrelić'.