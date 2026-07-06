JAVLJA HAK

Kolona od četiri kilometra na A4 između čvorova Zagreb istok i Popovec

L. Š. / Hina

06.07.2026 u 07:20

Autocesta/Ilustracija
Autocesta/Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: ANP / Sipa USA / Profimedia
Bionic
Reading

Na autocesti A4 između čvora Zagreb istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra, izvijestili su u ponedjeljak ujutro u Hrvatskom auto-klubu (HAK)

Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Predmet je na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru Bregane, vozi se ﻿po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje (DC1)﻿ te na više dionica Jadranske magistrale (DC8).

U pomorskom prometu nema poteškoća.﻿

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PREKRETNICA

PREKRETNICA

Ključan samit u Ankari: Trump tjera Europu da se sama brani, evo što je sve na stolu
RAKETAMA I DRONOVIMA

RAKETAMA I DRONOVIMA

Novi silovit ruski napad na Kijev: Raste broj mrtvih, spasioci evakuirali stanare iz zgrada
RASTE BIJES ZBOG VLASTI

RASTE BIJES ZBOG VLASTI

Razorni potresi u Venezueli odnijeli više od 3000 života, tisuće bez krova nad glavom

najpopularnije

Još vijesti