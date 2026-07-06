Kolona od četiri kilometra na A4 između čvorova Zagreb istok i Popovec

Na autocesti A4 između čvora Zagreb istok i čvora Popovec na prilasku zoni radova u smjeru Zagreba kolona je oko četiri kilometra, izvijestili su u ponedjeljak ujutro u Hrvatskom auto-klubu (HAK)
Kolnici su mjestimice mokri i skliski. Zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. Vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Predmet je na autocesti A3 između čvora Kutina i čvora Popovača u smjeru Bregane, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Povremeno su zastoji zbog pojačanog prometa na zagrebačkoj (A3) i riječkoj (A7) obilaznici, državnoj cesti Sinj-Dugopolje (DC1) te na više dionica Jadranske magistrale (DC8).
U pomorskom prometu nema poteškoća.