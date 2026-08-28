značajne uštede energenata

Završena 1,2 milijuna eura vrijedna energetska obnova zgrade Zagrebačke županije

M.Či./Hina

28.08.2026 u 01:00

Obnovljena Upravna zgrada Zagrebačke županije
Obnovljena Upravna zgrada Zagrebačke županije Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Zagrebačka županija
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Završeni su radovi na energetskoj obnovi Upravne zgrade Zagrebačke županije u Ivanić-Gradu, čija je ukupna vrijednost iznosila 1,2 milijuna eura, a obnovljene prostore u četvrtak je obišao zamjenik župana Ervin Kolarec

"Ne samo da je u ovoj zgradi sada lijepo raditi i boraviti, nego će njezina energetska obnova doprinijeti značajnim uštedama energenata“, rekao je Kolarec, posebno naglasivši da zgrada sada ima i dva lifta, od kojih je jedan namijenjen osobama s invaliditetom.

Iz Zagrebačke županije priopćili su kako je na zgradi iz šezdesetih godina prošlog stoljeća rekonstruirana ovojnica zgrade, toplinski izoliran ravni krov te zamijenjena vanjska stolarija.

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Na krov su postavljeni fotonaponski moduli sunčane elektrane, a zgrada je dobila nove elektroinstalacije te nova rasvjetna tijela. Sveukupna energetska obnova rezultirala je time da je zgrada iz energetskog razreda G prešla u razred A+, što znači 74 posto niže godišnje troškove grijanja, pojasnili su.

"Kada govorimo o energetskim obnovama zgrada u Ivanić-Gradu želim istaknuti da smo već ranije obnovili OŠ Đure Deželića i ispostavu Doma zdravlja, investicije ukupne vrijednosti 5,5 milijuna eura", rekao je Kolarec.

Napomenuo je da se u ovom ciklusu energetske obnove, vrijednom 21,5 milijuna eura, na prostoru županije obnavlja osam zgrada javne namjene, dok su na njih sedam radovi gotovi.

Tomislav Cuvaj, zamjenik gradonačelnika Ivanić-Grada, rekao je da je energetski obnovljena upravna zgrada Županije svojevrsni početak kompletne obnove Trga Vladimira Nazora.

Projekt energetske obnove obuhvatio je i sanaciju ravnog krova postojećeg dizala te demontažu postojećih i montažu novih spuštenih stropova. Također, zgrada je dobila sustav za nadzor potrošnje električne energije i upravljanja energentima, odnosno centralni nadzor procesa korištenja energenata.

Zagrebačka županija je za obnovu zgrade osigurala 678.539 eura iz vlastitog proračuna, a 521.969 eura bespovratno iz NPOO-a.

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