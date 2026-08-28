Završena 1,2 milijuna eura vrijedna energetska obnova zgrade Zagrebačke županije

Iz Zagrebačke županije priopćili su kako je na zgradi iz šezdesetih godina prošlog stoljeća rekonstruirana ovojnica zgrade, toplinski izoliran ravni krov te zamijenjena vanjska stolarija.

"Ne samo da je u ovoj zgradi sada lijepo raditi i boraviti, nego će njezina energetska obnova doprinijeti značajnim uštedama energenata“, rekao je Kolarec, posebno naglasivši da zgrada sada ima i dva lifta, od kojih je jedan namijenjen osobama s invaliditetom.

Na krov su postavljeni fotonaponski moduli sunčane elektrane, a zgrada je dobila nove elektroinstalacije te nova rasvjetna tijela. Sveukupna energetska obnova rezultirala je time da je zgrada iz energetskog razreda G prešla u razred A+, što znači 74 posto niže godišnje troškove grijanja, pojasnili su.

"Kada govorimo o energetskim obnovama zgrada u Ivanić-Gradu želim istaknuti da smo već ranije obnovili OŠ Đure Deželića i ispostavu Doma zdravlja, investicije ukupne vrijednosti 5,5 milijuna eura", rekao je Kolarec.

Napomenuo je da se u ovom ciklusu energetske obnove, vrijednom 21,5 milijuna eura, na prostoru županije obnavlja osam zgrada javne namjene, dok su na njih sedam radovi gotovi.

Tomislav Cuvaj, zamjenik gradonačelnika Ivanić-Grada, rekao je da je energetski obnovljena upravna zgrada Županije svojevrsni početak kompletne obnove Trga Vladimira Nazora.

Projekt energetske obnove obuhvatio je i sanaciju ravnog krova postojećeg dizala te demontažu postojećih i montažu novih spuštenih stropova. Također, zgrada je dobila sustav za nadzor potrošnje električne energije i upravljanja energentima, odnosno centralni nadzor procesa korištenja energenata.

Zagrebačka županija je za obnovu zgrade osigurala 678.539 eura iz vlastitog proračuna, a 521.969 eura bespovratno iz NPOO-a.