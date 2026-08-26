Zagrebački holding masovno zapošljava: Evo kolike su plaće i što sve dobivaju zaposlenici

Osnovna bruto plaća iznosi 1372 eura mjesečno i povećava se za 0,5 posto za svaku godinu radnog staža. Zaposlenici dobivaju i dodatnih 176 eura neto mjesečno, plaćenu godišnju kartu za javni prijevoz te druge dodatke predviđene kolektivnim ugovorom. Čistoća traži i tri automehaničara , piše Večernji list.

Najviše radnika traži Čistoća te zapošljava komunalne radnike, čistače i perače ulica i radnike na odlagalištu . Za ta radna mjesta nude se ugovori na neodređeno uz šest mjeseci probnog rada.

Traže i grobare

Gradska groblja raspisala su natječaj za pet grobara. Među njihovim poslovima bit će iskopavanje grobova i grobnica, priprema za ukope, ekshumacija i premještanje posmrtnih ostataka te hortikulturni poslovi. U oglasu iznos plaće nije naveden.

Zagrebačke ceste traže ophodara koji će obilaziti prometnice, pratiti njihovo stanje i upozoravati na potrebu hitnih sanacija. Posao uključuje i postavljanje prometne signalizacije te druge fizičke poslove. Traži se KV ili SSS tehničkog smjera, a prednost imaju kandidati s vozačkom dozvolom kategorije B i položenim ispitom za ophodara.

U podružnici Vladimir Nazor traže se i dva kuhara, prvenstveno za rad na Sljemenu. Osnovna bruto plaća iznosi 1630,16 eura, uz dodatnih 176,66 eura neto mjesečno i uvećanje za godine staža. I za kuhare se nudi ugovor na neodređeno uz probni rad.