Zagrebački holding masovno zapošljava: Evo kolike su plaće i što sve dobivaju zaposlenici

Zagrebački holding otvorio je niz novih natječaja za zapošljavanje u svojim podružnicama, a traže se radnici različitih zanimanja – od komunalnih radnika i grobara do kuhara, automehaničara i ophodara cesta
Najviše radnika traži Čistoća te zapošljava komunalne radnike, čistače i perače ulica i radnike na odlagalištu. Za ta radna mjesta nude se ugovori na neodređeno uz šest mjeseci probnog rada.
Osnovna bruto plaća iznosi 1372 eura mjesečno i povećava se za 0,5 posto za svaku godinu radnog staža. Zaposlenici dobivaju i dodatnih 176 eura neto mjesečno, plaćenu godišnju kartu za javni prijevoz te druge dodatke predviđene kolektivnim ugovorom. Čistoća traži i tri automehaničara, piše Večernji list.
Traže i grobare
Gradska groblja raspisala su natječaj za pet grobara. Među njihovim poslovima bit će iskopavanje grobova i grobnica, priprema za ukope, ekshumacija i premještanje posmrtnih ostataka te hortikulturni poslovi. U oglasu iznos plaće nije naveden.
Zagrebačke ceste traže ophodara koji će obilaziti prometnice, pratiti njihovo stanje i upozoravati na potrebu hitnih sanacija. Posao uključuje i postavljanje prometne signalizacije te druge fizičke poslove. Traži se KV ili SSS tehničkog smjera, a prednost imaju kandidati s vozačkom dozvolom kategorije B i položenim ispitom za ophodara.
U podružnici Vladimir Nazor traže se i dva kuhara, prvenstveno za rad na Sljemenu. Osnovna bruto plaća iznosi 1630,16 eura, uz dodatnih 176,66 eura neto mjesečno i uvećanje za godine staža. I za kuhare se nudi ugovor na neodređeno uz probni rad.